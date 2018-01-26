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    İsrail Hırvatistan'a 'ikinci el' F-16 satıyor

    AA
    26.01.2018 - 20:34 | Son Güncelleme:

    İsrail ile Hırvatistan arasında 500 milyon dolar değerinde kullanılmış F-16 savaş uçağı satış anlaşması yapıldığı bildirildi.

    İsrail başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu anlaşmanın İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic arasında yapıldığı belirtildi.

    Açıklamada, Netanyahu ile Plenkovic’in, İsrail’in Hırvatistan'a F-16 savaş uçaklarının satılması konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi.

    İki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğine vurgu yapılan açıklamada, “Bu gelişme ikili ilişkilerin derinliğinin bir başka göstergesidir. Aynı şekilde iki ülke başbakanı, ülkeler arasındaki ekonomi, güvenlik, su, tarım ve turizm alanlarında ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda anlaştı.” ifadelerine yer verildi.

    Öte yandan İsrail’in Jerusalem Post gazetesinin haberinde ise yapılan anlaşmanın 500 milyon değerinde olduğu belirtilerek, Hırvatistan’ın elindeki MiG -21 tipi Rus savaş uçaklarını 2020 yılının sonuna kadar İsrail’den alacağı savaş uçaklarıyla değiştirmeyi planladığı ifade edildi.

    Haberde, İsrail’in Hırvatistan’a ordu envanterinde hala kullanılan ve eski F-16 savaş uçaklarının A ve B sınıflarındaki uçaklarını satacağı ifade edildi.

    İsrail, 2016 Aralık ayında 36 yıl boyunca ordu envanterinde bulundurduğu F-16 A ve F-16 B tipi savaş uçaklarının kullanımına son verdiğini, geçen yıl ise ABD’den alacağı F35 savaş uçaklarının ordusunun envanterine ekleyeceğini açıklamıştı.

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