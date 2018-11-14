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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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14.11.2018 - 00:30, Son Güncelleme:

İsrail'den flaş iddia... O füzeler hangi ülke yapımı?

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İsrail'den flaş iddia... O füzeler hangi ülke yapımı?

Sputnik'in haberine göre İsrail Ordusu Sözcüsü Jonathan Conricus, Filistinlilerin son çatışmada Rus yapımı tank savar füze sistemi kullandığını tahmin ettiklerini belirtti.

Daha önce İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Gazzelilerin Kornet tanksavar füze sisteminden bir otobüse açtığı ateş sonucu bir İsrailli askerin ağır yaralandığı ifade edilmişti.

Sputnik'in haberine göre Conricus, Gazze'lilerin gerçekten Kornet sistemini kullanıp kullanmadığı sorusuna, "Gerçekleştirdiğimiz soruşturma sonucu bunun öyle olduğu görünüyor" yanıtını verdi.

Hamas'ın kasıtlı olarak otobüsü vurduğunu iddia eden Conricus, "Evet otobüste askerler vardı ama bu yolcu otobüsüydü ve onlar kasıtlı olarak gerilimi tırmandırmak ve İsraillileri öldürmek için ateş açtı" dedi.

"KAÇAK YOLLARLA GETİRİYOR"

Rus sistemin Filistinlilerin eline nasıl geçtiği sorusuna da yanıt veren sözcü, "Hamas'ın yurt dışındaki hamilerinden insani ihtiyaçlar için aldığı paranın büyük bir kısmını modern silah alımına harcadığını" iddia ederek şunu dedi:

"Onlar bu silahları dünyanın birçok bölgesinden kaçak yollarla getiriyor. Muhtemelen İran, Hamas ve İslami Cihad'a yasadışı silahın en büyük tedarikçisidir."

İsrail ve Gazze arasındaki son 4 yılın en büyük çatışması, otobüsün vurulmasıyla başlamıştı. Çatışma boyunca Gazze'den İsrail'e 460 roket fırlatılırken İsrail ordusu Gazze'de 160 hedef vurduklarını açıklamıştı.

Rusya'nın Tula silah fabrikası ürünü olan Kornet tanksavar füze sistemi, 1990'lı yılların başlarından bu yana dünya pazarına ihraç ediliyor.

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