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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
05.11.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

İsrail Başsavcısı, Netanyahu hakkındaki kararını ay sonunda verecek

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İsrail Başsavcısı, Netanyahu hakkındaki kararını ay sonunda verecek

İsrail Başsavcısı Mandelblit'in, hakkındaki 3 ayrı dosya sebebiyle Başbakan Netanyahu'ya dava açılıp açılmayacağına ilişkin kararını bu ay sonunda vereceği bildirildi.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit'in, hakkında yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının yer aldığı 3 ayrı dosya bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya dava açılıp açılmayacağına ilişkin kararını bu ay sonunda vereceği bildirildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre, Başsavcı Mandelblit, hakkındaki 3 ayrı dosya sebebiyle Başbakan Netanyahu'ya dava açılıp açılmayacağına ilişkin kararını kasım sonunda açıklayacak.

Yerel basında çıkan önceki haberlerde Mandelblit'in Netanyahu hakkında dava açılıp açılmayacağına ilişkin kararını aralık sonunda açıklayacağını yazmıştı.

Netanyahu'nun başını ağrıtan dosyalar

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında üç ayrı dosya bulunuyor. Bunlardan "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Başbakan Netanyahu, Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

"1000 numaralı" dosyada ise Netanyahu'nun 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

"2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı" yönünde suçlamalar yer alıyor.

Mandelblit, söz konusu dosyalara ilişkin kararını vermeden geçen ay başında dört gün boyunca Netanyahu'nun avukatlarını dinlemişti.

İsrail'deki mevcut yasalara göre, hakkında dava açılsa bile Başbakan görevine devam edebiliyor.

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