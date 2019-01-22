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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
22.01.2019 - 07:09, Son Güncelleme:

İsrail, 100 Filistinli mahkumu yaraladı

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İsrail, 100 Filistinli mahkumu yaraladı

Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Cezaevleri İdaresi'ne (ŞABAS-IPS) bağlı güvenlik güçlerinin, Ofer Cezaevi'ndeki baskınlarında en az 100 Filistinli tutuklunun yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinden itibaren cezaevi koğuşlarına düzenlediği baskınlarda, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombaları, cop ve köpek kullandığı, 3 koğuşun tamamen yandığı kaydedildi.

Çoğu mahkumun plastik mermiyle yaralandığı ve İsrail hastanelerine nakledildiği aktarılan açıklamada, en az 20 tutuklunun hastanelerde tedavi altına alındığı, geri kalanların da cezaevine gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, Filistinli esirlerin baskınlara karşı direniş kararı aldığı ve ilerleyen saatlerde olayların daha da büyüyebileceğine dikkat çekilerek, mahkumların dünden bu yana yemek öğünlerini geri çevirdiği ve cezaevindeki bazı kısımları kapattığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin Filistinli mahkumlara daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde saldırı düzenlediği ve söz konusu saldırıların Filistinli mahkumların hayatlarını tehlikeye atabileceğine dikkat çekildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti’nden de bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusu bünyesindeki "Metzada" adlı özel askeri birliğin Ramallah’ın batısında Filistinli mahkumların bulunduğu Ofer Askeri Hapishanesi'ne baskın düzenleyerek mahkumlara saldırdığı belirtilmişti.

Ofer Askeri Hapishanesi'nde yaklaşık bin 200 Filistinli mahkum bulunuyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 54’ü kadın, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

İSRAİL ASKERLERİ BATI ŞERİA'DA BİR FİLİSTİNLİ'Yİ ŞEHİT ETTİ

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Nablus kentinin güneyindeki Huvvara Askeri Kontrol Noktası'nda Filistinli Muhammed Fevzi Adevi'yi (36) vurdu. Adevi, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise bir Filistinlinin bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle çevredeki askerler tarafından vurulduğu ifade edildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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