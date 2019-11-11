İspanya’da en büyük başarı aşırı sağın oldu
İspanya’da halk son 4 yılda 4. kez sandık başına gitti. Katalonya sorunu ve siyasi belirsizliğin gölgesinde yapılan seçimlerde İspanyollar, 350 milletvekili ve 208 senatörü belirledi.
Sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimlerde herhangi bir siyasi parti tek başına iktidara gelecek çoğunluğa ulaşamadı. Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) mevcut sandalye sayısı azalsa da yarışı önde tamamladı. Buna göre PSOE’nin meclisteki sandalye sayısı 123’ten 122’ye geriledi. 28 Nisan’daki erken genel seçimlerde 66 milletvekili çıkaran Halk Partisi (PP) ise oylarını arttırarak 84 sandalye kazandı ve seçimleri ikinci sırada tamamladı. Sandık çıkış anketlerine göre seçimde en büyük başarıyı ise aşırı sağ görüşlü Vox elde etti. 24 olan milletvekili sayısını 53’e yükselten Vox, parlamentodaki en büyük üçüncü parti oldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle