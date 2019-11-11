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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İspanya’da en büyük başarı aşırı sağın oldu

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İspanya’da en büyük başarı aşırı sağın oldu

İspanya’da halk son 4 yılda 4. kez sandık başına gitti. Katalonya sorunu ve siyasi belirsizliğin gölgesinde yapılan seçimlerde İspanyollar, 350 milletvekili ve 208 senatörü belirledi.

Sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimlerde herhangi bir siyasi parti tek başına iktidara gelecek çoğunluğa ulaşamadı. Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) mevcut sandalye sayısı azalsa da yarışı önde tamamladı. Buna göre PSOE’nin meclisteki sandalye sayısı 123’ten 122’ye geriledi. 28 Nisan’daki erken genel seçimlerde 66 milletvekili çıkaran Halk Partisi (PP) ise oylarını arttırarak 84 sandalye kazandı ve seçimleri ikinci sırada tamamladı. Sandık çıkış anketlerine göre seçimde en büyük başarıyı ise aşırı sağ görüşlü Vox elde etti. 24 olan milletvekili sayısını 53’e yükselten Vox, parlamentodaki en büyük üçüncü parti oldu.

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