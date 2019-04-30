İspanya’da belirsizlik: Sanchez kazandı, ama çoğunluğu alamadı...
İSPANYA’da dört yıl içinde üçüncü kez yapılan parlamento seçimlerinden yine belirsizlik çıktı.
Her ne kadar iktidardaki Sosyalist Parti oy oranını artırsa da tek başına iktidar olacak çoğunluğu yakalayamadı. Ayrıca ilk kez İspanya’da aşırı sağcı bir parti parlamentoya girme hakkı kazandı. Başbakan Pedro Sanchez’in Sosyalist Partisi, 350 kişilik parlamentoda 84 olan sandalye sayısını 123’e çıkardı. Merkez sağdaki Halk Partisi ise yarıdan fazla sandalye kaybederek 66 temsilciye geriledi. Buna karşılık merkez sağdaki Vatandaşlar Partisi 32 olan sandalye sayısını 57’ye çıkardı.
AYLAR SÜREBİLİR
Sosyalist Parti, aşırı solcu Unidas Podemos ile koalisyon kursa da çoğunluğu yakalayamıyor, bu nedenle parti programları uymayan küçük partilerle işbirliği yapmak durumunda kalabilir. Koalisyon pazarlıklarının haftalar, belki de aylar alabileceği yorumları yapılıyor. Sanchez’in, İspanya’dan bağımsızlık isteyen Katalonya’daki ayrılıkçı partilerle işbirliğine gidip gitmeyeceği bir başka merak konusu. Öte yandan Euro bölgesinin en büyük dördüncü ekonomisi olan İspanya’da kronik işsizlik, emeklilik sisteminin çökmesinin engellenmesi gibi acil çözüm bekleyen sorunlar bulunuyor. Euro bölgesinde yüzde 8 gibi seyreden işsizlik, İspanya’da yüzde 14’ü buluyor.
AŞIRI SAĞCILAR PARLAMENTODA
İSPANYA’da seçimlerin en dikkat çekici sonuçlarından biri Halk Partisi’nden ayrılan iki milletvekilinin kurduğu aşırı sağcı Vox Partisi’nin ilk kez parlamentoya girmesi oldu. Yüzde 10.3 oranında oy alan parti 24 vekille parlamentoya girdi. Vox Partisi, özellikle Katalonya’da ayrılıkçılarla yaşanan kriz sonrasında yükselişe geçmeye başladı. Ancak parti beklenenden daha az oy aldı.
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