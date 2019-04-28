İspanya genel seçim için sandık başında
İspanya’da 36.8 milyon kayıtlı seçmen, siyasi belirsizliklerin hâkim olduğu bir ortamda ülkeyi yönetecek 350 milletvekili ve 208 senatörü seçmek için bugün sandık başına gidiyor.
Ülkede kayıtlı 36 milyon 893 bin 976 seçmenin, 34 milyon 799 bin 999’u İspanya’da, 2 milyon 93 bini 977’si ise yurt dışında ikamet ediyor. Seçimlerde, 23 bin 196 oy kullanma merkezi ve 60 bin 38 seçim masasında kurulacak toplam 212 bin sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştirilecek. Anketlerde, 28 Nisan’da hiçbir siyasi partinin ülkeyi tek başına yönetecek bir çoğunluğu yakalayamayacağı görülüyor. Mevcut durumda 85 milletvekiliyle mecliste 2. büyük parti konumunda olan, iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi’nin (PSOE) birinci parti konumuna gelerek milletvekili sayısını 130’lara kadar yükseltmesi bekleniyor. Ancak PSOE’nin mecliste çoğunluk için 176 milletvekili sayısına ulaşması gerekiyor.
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