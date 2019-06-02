İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan Filistin’e tam destek
ABD’nin ‘Yüzyılın Anlaşması’ diye nitelenen barış planı açıklanmadan önce Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinden Filistin davasına tam destek çıktı. Sonuç bildirgesinde Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan her türlü karar kınandı.
SUUDİ Arabistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinde Filistin’e destek verildi. İİT’nin kapanış bildirgesinde Filistin halkının meşru haklarıyla bağdaşmayan barışçıl çözüm önerilerinin reddedildiği belirtildi. Böylece, ABD yönetiminin İsrail-Filistin sorununu çözmek için hazırladığı, iki devletli çözümden vazgeçildiği öne sürülen ‘Yüzyılın Anlaşması’nın açıklanmasından önce İslam ülkeleri pozisyon almış oldu.
KUDÜS KARARINA KINAMA: Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın haberine göre, Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) olağanüstü zirvelerinin ardından dün Mekke’de düzenlenen 14’üncü İİT olağan zirvesinin kapanış bildirgesinde Filistin’e yönelik mesajlar ağırlıktaydı. Bildirgede Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan hukuk dışı her türlü karar en sert şekilde kınandı ve reddedildi.
KRALDAN AÇIKLAMA: Suudi Kralı Selman, İİT’de yaptığı konuşmada, “Filistin meselesi İİT’nın köşetaşı meselelerinden biridir ve kardeş Filistin halkı tüm meşru haklarını alana kadar dikkat merkezimiz olacaktır. Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsünü görmezden gelecek herhangi bir girişimi kesin bir şekilde reddettiğimizi teyit ediyoruz” dedi.
FİLİSTİNLİLERE ÇAĞRI: Filistinli gruplardan ulusal mutabakat sürecini bir an önce tamamlamaları, Filistin hükümetinin Gazze’deki tüm sorumluluğu üstlenmesi ve en yakın zamanda seçimlerin yapılması istenen bildirgede, İsrail’in Suriye’ye ait olan Golan tepelerinden çekilmesi talep edildi, ABD’nin, bu konuda aldığı “hukuk dışı” karar kınandı.
LİBYA VE SUDAN: Libyalı tarafların siyasi sürece dönmesi istenirken, Sudan halkının gelecekle ilgili tercihlerinin desteklendiği belirtilen bildirgede, Cemmu ve Keşmir halklarının da geleceğini tayin etmede meşru haklarının prensipte desteklendiği ifade edildi.
MYANMAR TALEBİ: Bildirgede, Myanmar’ın Arakan eyaletindeki Müslümanlara insanlık dışı uygulamaları kınanarak, Myanmar’daki insan hakları ihlallerine ilişkin bağımsız ve şeffaf bir uluslararası soruşturma yürütülmesi talep edildi.
TANKERLERE SALDIRI: Geçen haftalarda Suudi Arabistan’da iki petrol pompa istasyonuna düzenlenen saldırı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara sularında 4 ticari kargo gemisine yönelik sabotaj eylemlerine işaret edilerek, gerekçesi ne olursa olsun terörün her türlüsünün reddedildiği vurgulandı. Saldırılarla ilgili Suudiler, İran’ı suçluyor.
İSLAMOFOBİ: İslamofobiyle mücadele için kapsamlı bir strateji belirlenmesi çağrısı yapılan bildirgede ayrıca 15’inci İİT olağan zirvesinin Gambiya’da yapılmasına karar verildiği belirtildi.
ÇAVUŞOĞLU’NDAN ZİRVEDE GÜÇLÜ MESAJ
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde Mekke’deki Safa Sarayı’nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14’üncü İslam Zirvesi’nde üye ülke liderlerine hitap etti. 2016-19 döneminde Türkiye, İİT dönem başkanlığını yürütmüş, cuma günü ise bu görev Suudi Arabistan’a devredilmişti. İİT’nin kuruluş nedeni olan Kudüs meselesinde birliğe ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Filistin ve Kudüs davası, her zaman hepimiz için asıl mesele olmaya devam edecek. 1967 sınırlarını esas alan, başkenti Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını sağlamayan herhangi bir barış anlaşması reddedilecek. Eğer Allah esirgesin, tarihi sorumluluğumuzu yerine getiremezsek Ümmet ve Allah önünde hesap veririz” diye konuştu.
Çavuşoğlu, İİT’ye katkıda bulunmaya devam edeceklerini belirterek “Ümmetimiz hâlâ barış, güvenlik, istikrar ve refah için zorlu sınamalarla karşı karşıya. Suriye, Libya, Yemen, Körfez bölgesi ve ötesine kadar birçok acil çözüm bekleyen sorun var” ifadesini kullandı.
ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR
Bildirgede, “Türkiye’nin 2016-2019 yılları arasında başarılı bir şekilde yürüttüğü İİT’nin 13’üncü dönem başkanlığı ve Kudüs için düzenlenen iki olağanüstü zirve başta olmak üzere harcadığı çabalardan dolayı” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ve takdir mesajları iletildi.
KKTC ÇAĞRISI
Bosna Hersek’e ekonomi başta olmak üzere destek verilmesi çağrısı yapılan bildirgede, Kıbrıslı Türklerin sorunlarına ve adil çözüme ulaşılması için harcanan çabalara destek verildiği belirtilerek, İİT üyesi ülkelerden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle (KKTC) dayanışma içerisinde olması istendi.
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