‘Irkçılara tepkide en önde Türkler olmalı’

MASLAHATGÜZAR Gezer, Türkçe ve Almanca yaptığı konuşmasında ağırlıklı olarak güncel konulara değindi. Türkiye’nin iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilimi geride bırakmak istediğinin mesajını veren Gezer, şöyle dedi:

“Başbakanımız Berlin’de Sayın Merkel ile görüştü. İçeriği yoğun bir görüşme oldu. Diyalog yardımıyla ilişkilerimizdeki zorlu günleri arkamızda bırakmak için çabaladık. Sonuç olarak her iki ülke için de bu yönde ortak bir irade oluştu.

Remzi Kaplan

Irkçılık ve ayrımcılık yine her yerde çirkin yüzünü gösterdi. Burada yaşayan Türklere yönelik boykot çağrıları ve ırkçı açıklamalara karşı toplum güçlü bir tepki gösterdi. Bu güzel bir gelişme. Bu tepkilerde Almanya’da yaşayan Türk toplumu da ön saflarda yerini almalıdır. Barış içinde bir arada yaşama arzusu bu karanlık ideolojiye karşı zafer kazanacaktır. Bundan bir kuşkum yok.”

TDU Başkanı Remzi Kaplan ise kentteki sorumlu siyasetçilere seslenerek başlatılan projelerin bir an öce bitirilmesini istedi.