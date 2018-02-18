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    ‘Irkçılara tepkide en önde Türkler olmalı’

    Ali VARLI / BERLİN
    18.02.2018 - 12:48 | Son Güncelleme:

    Berlin’de Türkiye kökenli girişimcilerin kurduğu Berlin Brandenburg Türk Alman İşadamları Birliği (TDU) yeni yıl resepsiyonu verdi. Siyaset, işadamı ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı resepsiyonda konuşan Berlin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ufuk Gezer, sivil toplum kuruluşlarına seslendi: “Irkçı söylemlere karşı gösterilen tepkilerde ön saflarda yer alın.”

    MASLAHATGÜZAR Gezer, Türkçe ve Almanca yaptığı konuşmasında ağırlıklı olarak güncel konulara değindi. Türkiye’nin iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilimi geride bırakmak istediğinin mesajını veren Gezer, şöyle dedi:

    ‘Irkçılara tepkide en önde Türkler olmalı’

    “Başbakanımız Berlin’de Sayın Merkel ile görüştü. İçeriği yoğun bir görüşme oldu. Diyalog yardımıyla ilişkilerimizdeki zorlu günleri arkamızda bırakmak için çabaladık. Sonuç olarak her iki ülke için de bu yönde ortak bir irade oluştu.

    ‘Irkçılara tepkide en önde Türkler olmalı’Remzi Kaplan

    Irkçılık ve ayrımcılık yine her yerde çirkin yüzünü gösterdi. Burada yaşayan Türklere yönelik boykot çağrıları ve ırkçı açıklamalara karşı toplum güçlü bir tepki gösterdi. Bu güzel bir gelişme. Bu tepkilerde Almanya’da yaşayan Türk toplumu da ön saflarda yerini almalıdır. Barış içinde bir arada yaşama arzusu bu karanlık ideolojiye karşı zafer kazanacaktır. Bundan bir kuşkum yok.”
    TDU Başkanı Remzi Kaplan ise kentteki sorumlu siyasetçilere seslenerek başlatılan projelerin bir an öce bitirilmesini istedi.

    Etiketler: Türk Alman İşadamları Birliği , Berlin , avrupadan haberler
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