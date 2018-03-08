İran'da 8 Mart'ta kadınlara müdahale
İran'ın başkenti Tahran'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla gösteri düzenlemek isteyen gruba polisin müdahale ettiği ve bazı göstericilerle birlikte bir gazeteciyi gözaltına aldığı bildirildi.
"İran Wire" adlı haber sitesinin aktardığına göre, Tahran'da kadınlardan oluşan bir grup, Yardımlaşma, İş ve Toplumsal Refah Bakanlığı önünde toplanarak gösteri düzenlemek istedi.
Ancak gruba izin vermeyen polis, müdahalede bulunarak bakanlık önünde toplanan kadınlardan bazılarını gözaltına aldı.
Gözaltına alınanlar arasında reformist çizgide yayın yapan Şark gazetesinin muhabiri Ali Salim'in de olduğu belirtildi.
Şark gazetesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Salim'in başkent Tahran'da Yardımlaşma, İş ve Toplumsal Refah Bakanlığı önünde gözaltına alındığına ilişkin haberi doğruladı.
(Foto: temsili)
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