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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
25.09.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump ile görüşme olmayacak

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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Trump ile görüşme olmayacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump ile her türlü görüşme ihtimalini reddederek, "Eğer Trump müzakere istiyorsa, müzakere için gerekli ön şartları yerine getirmelidir” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, BM Genel Kurul Toplantısı için bulunduğu New York’ta Fox News’e konuştu. Suudi Arabistan’ın Aramco petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran’ın sorumlu tutulmasına tepki gösteren Ruhani, İran’ın suçlanmasına ilişkin sunulan delillerin yetersiz olduğunu belirterek, "Saldırıda kullanılan füzelerin üzerilerinde ‘Ya Ali’ yazıyor olması, saldırıyı İran’ın yaptığı anlamına gelmez” şeklinde konuştu.

Yemenlilerin Suudi Arabistan’ın uyguladığı işgal ve saldırılara karşı kendilerini savunma haklarının olduğunu söyleyen Ruhani, ABD’nin Orta Doğu’da teröre kaynaklık yaptığını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ile her türlü görüşme ihtimalini reddeden Ruhani, "Eğer Trump müzakere istiyorsa, müzakere için gerekli ön şartları yerine getirmelidir” dedi. İran’ın nükleer silah yapmak istediği yönündeki iddiaları cevaplandıran Ruhani, böyle bir durumda nükleer anlaşmayı imzalamayacaklarını belirterek, ”Biz barış istiyoruz. İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirdi. Anlaşmadan ayrılan ve taahhütlerini yerine getirmeyen ABD oldu” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 74. BM Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için New York’da bulunuyor. Ruhani bugün BM’de Türkiye saatiyle 17.45 ile 18.30 arasında konuşma yapacak.

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