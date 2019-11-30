Irak’ta başbakandan istifa kararı
IRAK’ta Şii nüfusun yoğun olarak yaşadığı vilayetlerde geçen ayın başında bu yana süren protestolarda can kaybı 400’ü aşarken, protestoların hedefindeki Başbakan Adil Abdulmehdi dün istifa kararı aldı.
Irak Başbakanı, Meclis’in seçeneklerini değerlendirmesi için bu kararı aldığını açıkladı. Abdulmehdi’nin açıklaması, Irak’taki Şiilerin dini lideri Büyük Ayetullah Ali Sistani’nin milletvekillerinden Bağdat yönetimine desteği çekmelerini istemesini izledi.
Nasiriye ve Necef’teki can kayıplarının ardından dün Sistani, göstericilere şiddet kullanılmasını kınadı ve milletvekillerinden de Başbakan Abdulmehdi hükümetine desteği çekmelerini istedi. Sistani, mesajında, “Ülkenin içinden geçtiği bu son iki ay içinde yaşananlar karşısında hükümet yetkilileri çözüm sunmaktan aciz kaldı ve sorumluluklarını yerine getirmedi. Meclis, genel seçimlerle seçenekleri gözden geçirmeli ve daha şeffaf, özgür bir seçim için ihtiyaç duyulan seçim yasasının çıkarılması konusunda hızlı davranmalı” ifadelerini kullandı.
GÜVENSİZLİK OYLAMASI
Sistani’nin mesajından sonra milletvekili ve eski Başbakan Haydar el İbadi vekillere güvensizlik oyu için bugün toplanmaları çağrısında bulundu. Şii siyasetçi Mukteda el Sadr taraftarları ile Irak Komünist Partisi’nin oluşturduğu Irak meclisinin en büyük grubu olan “Sairun İttifakı” da tatil olmasına rağmen dün güvensizlik oylamasını konuşmak üzere acil toplandı. En güçlü Şii milis gruplarından Ashab-ül Ehlül Hak da Sistani’nin açıklamasına destek verdi.
NASİRİYE VE NECEF
Ülkede Şiilerin yoğun olarak yaşadığı Nasiriye’deki gösterilerde dün en az 15 kişi daha güvenlik güçleri tarafından öldürüldü. Önceki gece kentte en az 29 kişi hayatını kaybetmişti. Nasiriye’de gerilim sürerken yine Şii nüfusun yoğun olduğu Necef kentinde geçen çarşamba İran konsolosluğunun yakılması sonrası başlayan olaylarda da ölenlerin sayısı 30’a yükseldi.
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