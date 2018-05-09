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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.05.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Irak'ı işgal eden Bush'a ayakkabı fırlatan ünlü gazeteci siyasete adım atıyor

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Irak'ı işgal eden Bush'a ayakkabı fırlatan ünlü gazeteci siyasete adım atıyor

Eski ABD Başkanı George W. Bush'a Bağdat'ta ayakkabı fırlatmasıyla tanınan Iraklı gazeteci Muntazar ez-Zeydi, ülkesinde 12 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde aday olarak yarışacak. Zeydi, "Değişim peşindeyim hiçbir tehdit umurumda değil." diyerek, söz konusu seçimlerde iddialı olduğunu dile getirdi.

Bağdat'ı ziyareti esnasında dönemin Başbakanı Nuri el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bush'a ayakkabı fırlatan Zeydi, o zamandan beri can güvenliği nedeniyle ülke dışında yaşıyordu. Seçimlere aday olarak gösterilmesinden dolayı gazetecilik yaptığı Bağdat'a geri döndü.

Zeydi, Şii lider Mukteda es-Sadr'ın desteklediği, içerisinde liberal adayların da bulunduğu Sairun listesinden seçim maratonuna katıldı.

Ölüm tehdidi alan Zeydi, Bağdat'ın güney bölgesinde kaldığı evinin etrafında güvenlik görevlilerinin olmaması dikkati çekiyor. Kendisi bunu, "Ölümden çekinmiyorum. Doğru yolda olduğumu düşünüyorum." şeklinde yorumluyor.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ayakkabıyı Bush'a fırlattıktan sonra girdiğim ve çeşitli işkencelere maruz kaldığım hapishaneden çıktıktan sonra İsviçre'ye gitmek zorunda kaldım. Orada 3 ay kaldım ve o sırada ABD işgalinin kurbanları için sivil toplum kuruluşu kurdum. İsviçre'ye iltica talebini de reddettim. İşgal güçleri ve onlarla beraber gelenlerin ülkemden çıkacağına inanıyordum. Irak'a geri döndüm ve Şubat 2011'de katıldığım hükümet karşıtı gösteri sırasında kardeşimle birlikte alıkonuldum. 3 gün sonra başladığımız açlık grevi sonucu serbest bırakıldık. Daha sonra Maliki hükümetinin adamları beni evden eve kovalamaya başladı. Can güvenliğim ciddi anlamda tehlikeye girdi ve bu dayanılmaz boyuta ulaştı." diye konuştu.

"Yaşananlardan sonra sürgün yerim olarak seçtiğim Lübnan'a yerleştim." diyen Zeydi, Lübnan'da hiçbir kovalama olayına maruz kalmadan Irak'taki hükümet
ve yolsuzluk yapan siyasi tabakaya karşı muhalefet çalışmalarında bulunduğunu kaydetti.

Irak'a 2 ay önce kesin dönüş yaparak seçimlere katılma kararı aldığını ifade eden Zeydi, "Mevcut siyasi rejimi Iraklılar arasında mezhep ve etnisiteye göre ayırım yapmayan bir rejime dönüştürmek istiyoruz. 'Bu Sünni, şu Şii ismidir' diye ayırım yapan bir yönetim istemiyoruz. Bu ülkede Şiisi de Sünnisi de mazlumdur. Yönetimdekiler de hırsızdır ve Irak'ın tüm servetini çaldılar. Sairun listesiyle değişim gerçekleştireceğiz." dedi.

"SAİRUN HİÇBİR DIŞ VEYA SAVAŞ TÜCCARINDAN YARDIM ALMIYOR"

Sadr'a bağlı Sairun listesinden neden aday olduğuna açıklık getiren Zeydi, "Sairun dışında Irak halkının beklentilerini yerine getirebilecek hiçbir grup görmedim. Liste hiçbir dış veya savaş tüccarından yardım almıyor." ifadesini kullandı.
Irak'taki güçlü siyasi nüfuza sahip ABD'nin seçimlere müdahalesi veya kazanırsa meclise sokma vetosundan endişe duyup duymadığına ilişkin konuşan Zeydi, "Gözlerini oyarım. ABD ve seçime katılmamı veto etmeye çalışan komşu ülkeden (İran) korkmuyorum. Bu hasım ve çatışma içerisinde olan iki ülke bana karşı veto konusunda nasıl anlaştı hala anlamış değilim." değerlendirmesinde bulundu.

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