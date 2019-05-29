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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: Reuters
29.05.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

'İnsanlar cesetleri çiğneyerek tırmanıyor'

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'İnsanlar cesetleri çiğneyerek tırmanıyor'

Bu yıl Everest'e tırmanış sezonunda rekor sayıda kişi hayatını kaybederken, zirveye çıkan Kanadalı deneyimli dağcı Eila Saikaly dünyanın en yüksek noktasında karşılaştığı manzarayı anlatırken "Son derece kalabalıktı. İnsanlar cesetleri çiğneyerek ilerliyordu" dedi.

Bir Amerikalı doktorun iniş sırasında ölmesiyle Everest'te bu sezon ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. Dün de Avustralyalı bir dağcının baygın halde bulunduğu ve bir Tibet öküzünün sırtında aşağı taşınarak kurtarıldığı açıklandı.

23 Mayıs sabahı zirveden önceki son aşama olan Hillary Step'e çıkan Kanadalı film yapımcısı Elia Saikaly, günün ilk ışıklarında bir dağcının cansız bedeniyle karşılaştıklarını, 'böyle bir yükseklikte başka çareleri olmadığı için ekibiyle birlikte tırmanmaya devam ettiklerini' söyledi.

Saikaly, Instagram'da tırmanışın son saatlerini "Yukarıda gördüklerime inanamadım. Ölüm. Kaos. Sıra sıra insanlar ve 4. Kamp'taki çadırlarda ölüler. Geri çevirmeye çalıştığım insanlar da sonunda öldü. Sürüklenerek indirilen insanlar vardı. Cesetleri çiğniyorlardı. Zirve gecemizde sansasyonel haberlerde okuduğunuz her şeyi yaşadık" diye anlattı.

'DENEYİMSİZ DAĞCILAR ZİRVE YOLUNDA'

Bu yılki tırmanma sezonu kayıtlara en fazla ölümün yaşandığı dördüncü dönem olarak geçti. Dağcılara göre bunun nedeni hava koşulları, deneyimsiz dağcıların sayısının fazlalığı ve Nepal Hükümeti'nin normalden daha fazla tırmanış izni vermesi.

Buna ek olarak tırmanan her kişinin yanında bir şerpa adıyla bilinen yerel kılavuzlar olması zorunluluğu, zirve yolculuğunu kalabalıklaştırdı. 820 kişi birden zirve yolculuğuna çıktı.

Saikaly, İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine "Fazladan 200 kişi zirve yolundaydı. Bir dağcının cesedine rastladım. Ceset, iki ipin arasındaki bir noktaya sabitlenmişti. Zirveye tırmanan her bir kişi o insanın cesedine basmak zorunda kaldı" dedi. Saikaly şöyle devam etti:

"Dağcı olmayan; daha önce hiç 8,000 metreye çıkmayan ve deniz seviyesinde yaşayan insanlar için oradaki koşulları anlamak zor. Everest'tesiniz, ölüm bölgesindesiniz. Aynı kaderi paylaşabileceğinizin farkına varıyorsunuz. Ama sizi yukarı çeken kuyrukta yapabileceğiniz bir şey yok. Yolunuza devam etmekten başka şansınız yok."

23 Mayıs sabahı Nirmal Pujra adlı dağcı tarafından paylaşılan bir fotoğrafta zirve sıralarını bekleyen 100'den fazla dağcı görünüyor. Bu fotoğraftaki dağcılardan bazılarının 12 saate kadar bekledikleri belirtiliyor. O gün 8,848 metrelik zirveye 200'den fazla kişi ulaştı.

Zirveye ulaşmayı başaran Chad Gaston adlı başka bir dağcı da yaşadıklarını şöyle anlattı:

'Mumya gibi sarmışlardı'

"Bir dağcıyı mumya gibi sarmışlardı. Adam hiç kıpırdamıyordu. Bir daha gözlerini hiç açmadı. Biraz daha yukarıda bükülmüş vaziyette, göğsünü tutan bir kişi daha gördüm. Biraz bekledim. Kıpırdamadığını görünce yanına gittim. Oksijen maskesinde sorun yoktu ama nefes almakta zorlandığını söyledi. Yüzü bembeyazdı ve titriyordu. O gece dağda öldüğünü duydum."

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