İnsan sınırı günde 4 bin kalori çıktı
ABD’deki Duke Üniversitesi bilim insanları, insan vücudunun fiziksel dayanıklılık sınırını belirlemek üzere bir araştırma yaptı.
Araştırmada maratonlar ve Fransa Bisiklet Turu gibi dayanıklılık gerektiren yarışlara katılan atletler incelendi. Sonuçta, ortalama bir insan için ‘uzun vadeli dayanıklılık sınırı’nın günde 4 bin kalori olduğu belirlendi. Bu sınırın aşılmasının uzun vadede sürdürülebilir olmadığını ortaya koyan araştırma, ‘Science Advances’ dergisinde yayımlandı.
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