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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
16.06.2019 - 17:05, Son Güncelleme:

İniş takımı arızalanan uçak gövde üzerine indi

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Brezilya’da içinde 34 yolcusu bulunan yolcu uçağı, iniş takımları arızalanınca kalkış yaptığı havalimanına acil iniş yaptı. İniş takımları açılmayan, gövdesi üzerine inen uçaktaki 2 kişi, hafif yaralandı.

Manaus kentindeki Eduardo Gomes Uluslararası Havalimanı'ndan 34 yolcusuyla havalanan ATR 42 tipi yolcu uçağının iniş takımlarında kalkıştan kısa süre sonra arıza meydana geldi.

Bunun üzerine pilot, geri dönerek acil iniş izni istedi. iniş takımları açılmayan uçak, gövde üzerine iniş yapmak zorunda kaldı.

Yerel medya, uçakta 34 yolcunun bulunduğunu, uçağın yerel saat ile 12.00 sıralarında iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi. İniş sırasında 2 kişinin hafif yaralandığı; kabin ekibinin acil durum prosedürlerini doğru şekilde uyguladığı belirtildi.

’BÜYÜK PANİK OLDU’

Yerel medyaya konuşan yolculardan birinin, "Bir ıslık sesi gibi bir ses duyduk. Sonra uyarı sinyallerini gördük. İnsanlar nehre düşeceğimizi söylemeye başladı. Yere iniş anında, uçağın içine büyük bir panik oluştu. Uçakta bazılarının çığlık attığını, çocukların ağladığını ve bayılanlar olduğunu gördüm" dediği belirtildi.

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