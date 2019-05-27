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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
27.05.2019 - 08:58, Son Güncelleme:

İngiltere'de iktidar partisine AP seçimlerinde hezimet

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İngiltere'de iktidar partisine AP seçimlerinde hezimet

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmayı (Brexit) gerçekleştirememesinin etkisiyle Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde hezimete uğradı.

BBC'nin yayınladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Brexit çıkmazı, beklendiği üzere AP seçimlerinde etkisini gösterdi.

Brexit konusunda bir anlaşmaya varamayan ülkenin geleneksel iki partisi iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefet İşçi Partisi kan kaybetti.

AB'den ayrılmayı ana politikası olarak belirleyen, yeni kurulan Brexit Partisi ise seçimlerde birinci oldu. Aşırı sağcı Nigel Farage'ın liderliğini yaptığı Brexit Partisi, yüzde 31,6 oranında oy aldı.

AB yanlısı Liberal Demokratlar, büyük bir çıkış yakalayarak yüzde 20,3 ile ikinci gelirken, İşçi Partisi yüzde 14,1 ile üçüncü, AB'de kalınmasını isteyen Yeşiller yüzde 12,1 ile dördüncü oldu.

İktidardaki Muhafazakar Parti ise, Brexit politikasının etkisi altında yüzde 9,1 ile ancak beşinci sırada kendine yer buldu.

Brexit'i gerçekleştiremeyen ve liderlik sorunu yaşayan Muhafazakar Parti'nin 2014'teki AP seçimlerine göre oy kaybı yüzde 14'ü geçti.

Seçimlere katılım yüzde 36,7 olurken, aşırı sağcı aday Tommy Robinson ise tartışmalı kampanyasına rağmen seçilemedi.

Kuzey İrlanda'da oyların sayımının bugün başlaması bekleniyor.

"ÇOK BÜYÜK BİR MESAJ"

Brexit Partisi lideri Farage, yaptığı açıklamada, sonuçların ülke siyasetinde belirleyici olan Muhafazakarlar ve İşçi Partisi için "çok büyük bir mesaj" taşıdığını belirtti.

Yeniden AP'ye seçilen Farage, "Eğer 31 Ekim'de (AB'den) ayrılmazsak, bugün Brexit Partisi için gördüğünüz oy oranı, genel seçimde tekrarlanacaktır ve biz de bunun için hazırlanıyoruz." dedi. Farage, Brexit müzakerelerinde yer almayı istediklerini de söyledi.

"YENİDEN HALKIN ÖNÜNE GİTMELİ"

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de, bu seçimlerin Brexit konusunda ikinci bir referandum olduğunu belirterek, "Muhafazakarlardaki bölünme ve ülkeyi yönetememeleri, parlamentodaki açmaz göz önüne alındığında bu sorun (Brexit) yeniden halkın önüne gitmeli." dedi.

İngiltere'nin AB'den ayrılması halinde, bu ülkeye ait 73 sandalye; Fransa, İtalya ve İspanya'nın da aralarında bulunduğu 14 ülke arasında dağıtılacak.

Brexit'in gerçekleşmesi durumunda İngiltere'nin seçimlere katılmasına gerek kalmayacaktı.

İngiltere, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i, parlamentodan anlaşmaya onay çıkmadığı için önce 12 Nisan'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelemek zorunda kalmıştı. Bu durumun seçim sonuçlarına etki etmesi bekleniyordu.

2014 AP seçimlerinde, Farage'ın o zamanki partisi UKIP yüzde 27,5, İşçi Partisi yüzde 25,4, Muhafazakarlar yüzde 23,9, Yeşiller yüzde 7,9 ve Liberal Demokratlar yüzde 6,9 oranında oy almıştı. Katılım ise yüzde 34,1 düzeyinde gerçekleşmişti.

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