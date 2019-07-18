İngiltere'de genç sürücülerin gece araç kullanmaları yasaklanabilir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİngiltere'de genç sürücülerin gece araç kullanmaları yasaklanabilir
GeriDünya İngiltere'de genç sürücülerin gece araç kullanmaları yasaklanabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA - Fotoğraf: AP
18.07.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

İngiltere'de genç sürücülerin gece araç kullanmaları yasaklanabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere'de genç sürücülerin gece araç kullanmaları yasaklanabilir

İngiltere'de kazaları önlemek adına yeni ehliyet sahibi gençlerin, gece araba kullanmalarına yasak gelebileceği bildirildi.

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, İngiltere'de her 5 gençten 1inin ehliyetlerini aldıkları ilk senesinde kazaya karıştıkları ortaya çıktı.

Yapılan çalışmanın ardından kazaların azaltılmasını amaçlayan yetkililer, yeni yöntemler araştırmaya başladı. Gençlerin tek başlarına seyahat etmelerine kısıtlamalar getiren yetkililer, asgari öğrenme periyodu süresince sürücülerin yanlarında belli bir yaş üstü yolcunun olması gerektiğini savundu.

Dereceli ehliyet sistemi olarak planlanan bu sistem, gençlerin gece araba kullanmasını yasaklayacak. Halihazırda ehliyetini aldığı ilk 2 sene içinde 6 ceza puanını ihlal eden genç sürücülerin ehliyetine el konulduğunu söyleyen yetkililer, gece sürüş kısıtlaması veya belli bir yaşın üstünde yolcularla seyahat etme gibi kuralların henüz yürürlüğe girmediğini bildirdi.

Ulaştırma Bakanı Michael Ellis konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Dünyanın en güvenli yollarına sahibiz ve bu yolları güvenli tutmak için her zaman yeni seçenekler arıyoruz. Gençler için ehliyet almak heyecan verici olabilir ancak onların yollarda tek başına seyahat etmesi ürkütücü. Dereceli ehliyet sisteminin gençlerin yollarda güven içinde seyahat etmelerine, yollarda kazaların azalmasına nasıl yardımcı olabileceğini araştırıyoruz dedi.

Ehliyet sisteminde değişiklik yapılmadan önce konunun ilgili makamlara iletileceği, sistemin tartışıldıktan sonra hayata geçebileceği bildirildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
NATO'dan S-400 mesajı
IKBY Meclisi Erbil'deki saldırının soruşturulması için komisyon kurdu
Hindistan'daki selde ölü sayısı artıyor
Japonya’da animasyon stüdyosunda feci yangın