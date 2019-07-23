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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
23.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İngiltere’de Boris Johnson depremi

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
İngiltere’de Boris Johnson depremi

İngiltere’de Muhafazakâr Partililer arasında yapılan oylama sonrasında sandıktan bir sürpriz çıkmazsa bugün yeni lider ve başbakanın Boris Johnson olması bekleniyor. Ancak daha Johnson koltuğa oturmadan hükümette tepki istifaları başladı.

İNGİLİZ Muhafazakâr Parti’nin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanını belirleyecek oylama süreci dün sona ererken, sürecin başından bu yana favori gösterilen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın bugün koltuğa oturması bekleniyor. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının (Brexit) 31 Ekim’de gerçekleşeceği taahhüdünde bulunan Johnson’ın kazandığı açıklanmadı, ancak şimdiden kabineden istifalar başladı. İstifaların, bugün sonucu açıklanması beklenen oylamadan Johnson’ın galibiyetle çıkması halinde sürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

İSTİFALAR SÜRÜYOR

Geçen hafta görevini bırakan Kültür Bakanı Margot James’in ardından, dün de Avrupa Bakanı Alan Duncan istifa etti. Duncan özellikle, Başbakan Theresa May’in AB ile üzerinde anlaştığı ancak İngiliz parlamenterlerden bir türlü onay alamadığı Brexit anlaşması için ‘düğmesi Brüksel’in elinde olan intihar yeleği’ nitelemesi yapan Johnson’a, “Bu, modern İngiltere siyasi tarihinin en iğrenç anlarından biri” şeklindeki tepkisiyle hatırlanıyor. Duncan’ın istifasını Maliye Bakanı Philip Hammond ile Adalet Bakanı David Gauke’un istifalarının izlemesi bekleniyor. Bu iki ismin ardından Johnson’ın liderlik yarışındaki rakibi Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın da aralarında bulunduğu bir dizi bakanın istifası öngörülüyor. Johnson’ın da kabinenin kalanının tamamına yakınını değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

AB İLE İŞİ ZOR

Başbakan olarak atanması halinde Boris Johnson’ın işi oldukça zor. 31 Ekim’de ‘anlaşmalı ya da anlaşmasız her durumda Brexit’ tezi Avam Kamarası’nda daha şimdiden rahatsızlık yaratmış durumda. Anlaşmasız ayrılığa karşı olanların sayısı giderek artıyor. Gerek mevcut anlaşmanın yeniden müzakeresine karşı olan Brüksel’in, gerekse Londra’nın tatile girecek olması Brexit’e yönelik manevraların alanını daraltacak.

BREXİT SÜRECİNİN DİĞER

muhatabı olan AB, yeni Başbakan kim olursa olsun birlikte çalışmaya hazır olduğunu açıklasa da stratejisini belirlemek için bu ismin gerçekten ne istediğini görmek istiyor. AB’de yapılan değerlendirmeler, 31 Ekim’de anlaşmasız ayrılık opsiyonunun diğerlerine göre daha ön planda olduğu yönünde. Olası bir erteleme girişimi de dışlanmayan ancak fazla ihtimal verilmeyen seçenekler arasında görülüyor.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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