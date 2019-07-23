İngiltere’de Boris Johnson depremi
İngiltere’de Muhafazakâr Partililer arasında yapılan oylama sonrasında sandıktan bir sürpriz çıkmazsa bugün yeni lider ve başbakanın Boris Johnson olması bekleniyor. Ancak daha Johnson koltuğa oturmadan hükümette tepki istifaları başladı.
İNGİLİZ Muhafazakâr Parti’nin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanını belirleyecek oylama süreci dün sona ererken, sürecin başından bu yana favori gösterilen eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın bugün koltuğa oturması bekleniyor. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının (Brexit) 31 Ekim’de gerçekleşeceği taahhüdünde bulunan Johnson’ın kazandığı açıklanmadı, ancak şimdiden kabineden istifalar başladı. İstifaların, bugün sonucu açıklanması beklenen oylamadan Johnson’ın galibiyetle çıkması halinde sürmesine kesin gözüyle bakılıyor.
İSTİFALAR SÜRÜYOR
Geçen hafta görevini bırakan Kültür Bakanı Margot James’in ardından, dün de Avrupa Bakanı Alan Duncan istifa etti. Duncan özellikle, Başbakan Theresa May’in AB ile üzerinde anlaştığı ancak İngiliz parlamenterlerden bir türlü onay alamadığı Brexit anlaşması için ‘düğmesi Brüksel’in elinde olan intihar yeleği’ nitelemesi yapan Johnson’a, “Bu, modern İngiltere siyasi tarihinin en iğrenç anlarından biri” şeklindeki tepkisiyle hatırlanıyor. Duncan’ın istifasını Maliye Bakanı Philip Hammond ile Adalet Bakanı David Gauke’un istifalarının izlemesi bekleniyor. Bu iki ismin ardından Johnson’ın liderlik yarışındaki rakibi Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın da aralarında bulunduğu bir dizi bakanın istifası öngörülüyor. Johnson’ın da kabinenin kalanının tamamına yakınını değiştirmesine kesin gözüyle bakılıyor.
AB İLE İŞİ ZOR
Başbakan olarak atanması halinde Boris Johnson’ın işi oldukça zor. 31 Ekim’de ‘anlaşmalı ya da anlaşmasız her durumda Brexit’ tezi Avam Kamarası’nda daha şimdiden rahatsızlık yaratmış durumda. Anlaşmasız ayrılığa karşı olanların sayısı giderek artıyor. Gerek mevcut anlaşmanın yeniden müzakeresine karşı olan Brüksel’in, gerekse Londra’nın tatile girecek olması Brexit’e yönelik manevraların alanını daraltacak.
BREXİT SÜRECİNİN DİĞER
muhatabı olan AB, yeni Başbakan kim olursa olsun birlikte çalışmaya hazır olduğunu açıklasa da stratejisini belirlemek için bu ismin gerçekten ne istediğini görmek istiyor. AB’de yapılan değerlendirmeler, 31 Ekim’de anlaşmasız ayrılık opsiyonunun diğerlerine göre daha ön planda olduğu yönünde. Olası bir erteleme girişimi de dışlanmayan ancak fazla ihtimal verilmeyen seçenekler arasında görülüyor.
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