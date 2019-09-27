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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
27.09.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

İngiltere'de BBC'ye ırkçılık tepkisi

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İngiltere'de BBC'ye ırkçılık tepkisi

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı kongre üyelerine yönelik ırkçı ifadelerini eleştiren Hint asıllı bir sunucusu hakkındaki şikayeti haklı bulması tepki çekti.

BBC'nin yayın standartları birimi, sabah haberleri sunucusu Naga Munchetty'in Trump'ı eleştirerek "tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini" duyurdu.

Kararda, yayın ilkelerinin "gazetecilere, kişilerin yaptığı konuşmalar ya da bunu yaparkenki amaçları hakkında kendi şahsi görüşlerini bildirmelerine izin vermediği" belirtildi. Sunucunun, yaşadığı ırkçı olayları ifade etmesinde ise bir sorun görülmediği kaydedildi.

BBC'nin haber sitesinde, sunucunun herhangi bir disiplin işlemi veya kınama ile karşı karşıya olmadığı kaydedildi.

"BBC, BU ŞAŞKINLIK VERİCİ KARARI AÇIKLAMALI"

Ancak İngiliz yayın kuruluşunun sunucusu hakkındaki şikayeti haklı bulması tepki çekti.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, "İnsanlara 'geldiğiniz yere geri gidin' demek ırkçılıktır. Naga Munchetty bir gerçeği ifade etti. Maruz kaldığı ırkçılığı paylaştı. Bu, herhangi bir yayın esasına aykırı gelemez. BBC, bu şaşkınlık verici kararı açıklamalı." dedi.

40'tan fazla siyahi aktör ve yayıncı, BBC'yi yazdıkları açık mektupta kararı gözden geçirmeye çağırdı.

Mektupta, BBC yönetiminden "ırkçı ifadeler ve yaşanmışlıklar konusunda tarafsızlık beklenilmemesi gerektiğini kabul etmesi" istendi.

Yazar Afua Hirsch, yaptığı açıklamada BBC'nin kararı karşısında "şok olduğunu ve dehşete düştüğünü" söyledi.

Ayrıca, Hint asıllı Munchetty'e sosyal medyadan da destek verildi. "IStandWithNaga" (Naga'nın yanındayım) etiketiyle İngilizler, BBC'nin aldığı karara tepki göstererek sunucunun bir gerçeği ifade ettiğini savundular.

17 Temmuz'daki yayında Trump'ın Müslüman kadın Kongre üyeleri Ilhan Omar ve Rashida Tlaib'in yanı sıra Alexandria Ocasio-Cortez ve Ayanna Pressley'e "geldiğiniz yere geri gidin" şeklindeki açıklaması gündeme gelmişti.

Munchetty, program partnerinin bir sorusu üzerine "Beyaz olmayan bir kadın olarak, bana her 'geldiğin yere geri git' dendiğinde bu ırkçılıkla bütünleşikti. Burada kimseyi hiçbir şeyle suçlamıyorum ama bazı ifadelerin ne anlama geldiğini biliyorsun." demişti.

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