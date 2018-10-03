İngiltere vatandaşlık için gerekli İngilizce düzeyini yükseltecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİngiltere vatandaşlık için gerekli İngilizce düzeyini yükseltecek
GeriDünya İngiltere vatandaşlık için gerekli İngilizce düzeyini yükseltecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
03.10.2018 - 12:40, Son Güncelleme:

İngiltere vatandaşlık için gerekli İngilizce düzeyini yükseltecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere vatandaşlık için gerekli İngilizce düzeyini yükseltecek

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, "İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceğiz." dedi.

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, ülke vatandaşlığına başvuranlardan beklenen İngilizce bilgisi düzeyinin yukarı çekileceğini söyledi.

İktidardaki Muhafazakar Partinin Birmingham’da yapılan sonbahar kongresinde konuşan Javid, dil becerisinin topluma entegre olma konusunda kilit önem taşıdığını belirterek, İngiltere vatandaşı olmak için başvuran yetişkinlerden beklenen İngilizce bilgisi düzeyini yükselteceklerini belirtti.

Javid, “Dil becerisi yetişkinlerin ve ailelerinin İngiltere’ye entegrasyonuna yardım eden kilit önemde bir yetenek. İngiltere vatandaşı olmak isteyenlerin, İngiltere’ye mümkün olduğunca çabuk entegre olmaları için gerekli becerilere yatırım yaptıklarını görmek istiyoruz.” diye konuştu.

Halihazırda İngiltere’de oturum izni almak için gerekli İngilizce düzeyi ile vatandaşlık için gerekli olan düzey arasında fark bulunmadığını belirten Javid, “Bu, İngiltere vatandaşlığının daha büyük olan önemini yansıtmıyor ve oturum izni alanları, İngilizce bilgilerini geliştirmeleri için teşvik etmiyor.” değerlendirmesini yaptı.

Javid, yeni düzenlemelerle çifte vatandaşlığı olan İngiltere vatandaşlarının, ciddi suçlara karışmaları halinde vatandaşlıktan çıkarılmasının da gündemde olduğunu söyledi. İngiltere’nin bu yetkisini bugüne dek sadece istisnai durumlarda kullandığını dile getiren Javid, “Şimdi, ilk defa, bu yetkiyi ciddi suçlardan mahkum olanların bazıları için de kullanacağım. Bu suçlar arasında, çocukların cinsel istismarına karışanlar da olacak.” dedi.

İngiltere’de halihazırda süresiz oturum ve vatandaşlık için Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) B1 düzeyinde İngilizce bilmek yeterli bulunuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

BM'den Trump'ı çıldırtacak karar

Savaşa 41 metre kala! Çin ve ABD burun buruna geldi

'Bizim için dua edin' Dünyayı şoka sokan üçüncü felaket

Trump'tan olay açıklama: Bak kral…