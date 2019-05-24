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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: Reuters
24.05.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa tarihini bugün açıklaması bekleniyor

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İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa tarihini bugün açıklaması bekleniyor

İngiltere Başbakanı Theresa May'in bu sabah yapacağı açıklamayla görevi bırakacağı tarihi duyuracağı belirtildi.

BBC'ye bilgi veren üst düzey bakanlar, May'in iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin yeni liderinin seçilmesi için bir takvim de açıklayacağını söyledi.

Bakanların verdiği bilgiye göre, Muhafazakâr Parti liderliği için yarışın 10 Haziran'da başlatılması ihtimali üzerinde duruluyor.

Theresa May'in açıklamasını bugün iktidar partisinin kabinede görev almayan milletvekilleri ile gerçekleştireceği görüşmeden sonra yapması bekleniyor.

İSTİFA ÇAĞRILARI NEDEN ARTTI?

May, daha önce parlamentoda üç kez reddedilen AB'den Çıkış Anlaşması Tasarısı'nda değişiklikler yaparak yeniden milletvekillerinin onayına sunacağını açıklamıştı. Başbakan, bu oylamada da teklif reddedilirse 'yeni bir referandum düzenlenebilmesi için de oylama yapılacağını' ifade etti.

May'in anlaşmada yaptığı değişiklikler, işçi hakları, çevre koruma politikaları, İrlanda için tartışmalı 'backstop' uygulaması ve gümrüklerde Brexit'e kuşkuyla bakanlara 'tavizler' içeriyor.

Ancak May yeni planı ve referandum konusunda, kendi kabinesi ve parlamentodaki Muhafazakar Parti grubunun tamamının desteğini alabilmiş değil.

Kabine içinde 'anlaşmada yeni düzenlemelere', parlamentoda ise ikinci referanduma karşı çıkan bakan ve milletvekilleri var.

Son olarak hükümetin Avam Kamarası'nın gündemini belirlemeden sorumlu bakanı Andrea Leadsom istifasını açıklamıştı. İngiltere basını kabineden yeni istifa haberleri gelebileceğini de yazıyor.

YENİ BREXIT PLANI ERTELENDİ

Başbakan May, 3 Haziran'da yeni anlaşmasını parlamentoya sunup oylanmasını hedefliyordu. Ancak tepkiler üzerine bu tarih ertelendi.

Başbakanlık ofisinden yapılan son açıklamalarda yeni anlaşmanın detaylarının Haziran başına kadar kamuoyuna açıklanmayacağı ve parlamentodaki görüşmelerin de ancak Haziran başında başlayabileceği belirtildi.

İngiltere AB ile yapılan son müzakereler sonucunda Brexit tarihini 31 Ekim'e ertelemiş durumda.

Mart ayında düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde taraflar 31 Ekim tarihi üzerinde anlaşmış, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'ye seslenerek "Bu zamanı boşa harcamayın" demişti.

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