İngiliz terörist umudu kesti: Türkiye kesinlikle kazanacak

The Times'ın haberine göre Huang Lei adlı Çin kökenli İngiliz, Afrin'de terör örgütü YPG'ye katılan beş İngilizden biri.

15 yabancı teröriste liderlik ettiği bildirilen Lei, ilk çarpışmalardan kurtulduklarını savundu. Daha önce sosyal medyada Türkiye'ye karşı savaşacaklarına dair videoları yayınlanan terörist bu kez gece gündüz bombalandıklarını belirterek "Türk birliklerini durdurabileceğimiz konusunda gerçekten şüpheliyim. Tankları, zırhlı araçları, jetleri ve uyduları var" dedi.

'TÜRKİYE KESİNLİKLE KAZANACAK'

BBCTürkçe'nin aktardığı habere göre YPG'li terörist, "Türkiye büyük bir ülke, adeta bir savaş makinası. Zaman alsa da, bir gün savaşı kesinlikle kazanacaklar. Bu savaşı kazanamayacağız. Ama en azından durması için elimizden geleni yapmak istiyoruz" dedi. Terörist, birliğiyle savaşmaya devam edeceğini savundu.

Haberde 24 yaşındaki Huand Lei'nin Çin'de doğduktan sonra ergenliğinde İngiltere'ye göç ettiği, Manchester'da eğitim gördüğü, 3 yıldır terör örgütü saflarında yer aldığı bilgileri yer aldı.

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