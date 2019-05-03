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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
03.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İngiliz kabinesinde Huawei krizi

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İngiliz kabinesinde Huawei krizi

İNGİLTERE Başbakanı Theresa May, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından “bilgi sızdırıldığıyla” ilgili olarak yürütülen soruşturma sonrası Savunma Bakanı Gavin Williamson’ı görevden aldı. Williamson, Çin telekomünikasyon şirketi Huawei’nin İngiltere’nin 5’inci Nesil internet şebekesinin oluşturulmasında yer alabileceğine dair bilgileri basına sızdırmakla itham ediliyor.

İngiltere Ulusal Güvenlik Konseyi’nin (NSC) Çin’in akıllı telefon devi Huawei’nin 5G internet şebekesine erişmesine sınırlı izin verme kararı aldığı geçen hafta çarşamba günü basına sızmıştı. Dün İngiltere Başbakanı May’in Sözcüsü, gizli bir görüşmeden sızan gizli bilgilerin sızdırılmasının soruşturulması gerektiğini belirterek “Başbakan, ulusal güvenlik konularıyla ilgili bilgilerin korunmasına çok büyük önem verdiği konusunda net. Bakanların güvenlik konusunda brifing alması ve bilgi güvenliğinin korunması hayati önemde. Bu neyin sızdırılmış olduğuyla ilgili değil, NSC’nin bütünlüğünü korumak için nereden sızdırıldığıyla alakalı” yorumunda bulundu. ABD, Huawei’nin 5G şebekesine erişmesine izin veren tüm müttefikleriyle istihbarat paylaşımını gözden geçireceğini açıklamıştı.

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