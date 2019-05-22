İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 savaş uçakları Kıbrıs’ta
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 6 adet F-35 tipi savaş uçağı dün ilk kez Norfolk'taki Marham üssünden havalanarak Güney Kıbrıs’taki Ağrotur üssüne indi.
İngiltere Hava Kuvvetlerine ait 121 adet F-35B tipi savaş uçağının, sonbaharda Kıbrıs Rum Kesimindeki Ağrotur Üssüne geleceği bildirilmişti.
Rum Fileleftheros gazetesi, Marham üssünden yapılan yazılı açıklamaya yer verdi. Gazete, F-35’lerin, Doğu Akdeniz’de icra edilecek geniş kapsamlı Lighting Dawn kod isimli tatbikata katılacaklarını, bu tatbikatın bu uçakların ilk kez katılacağı denizaşırı tatbikat olduğunu yazdı.
Habere göre açıklamada, F-35lerin bu tatbikat sayesinde Hiç bilmedikleri bu çevrede eğitim ve tatbikat yapabilecekleri, bu tipteki uçakların yeni bir yere nakli, teknik destek, bakım ve teçhizat ve personelinin tamamının idamesi dahil çok kapsamlı olanak yakalanacağına işaret edildi.
Kıbrıs’taki İngiliz üslerinden bugüne kadar DEAŞ’a ve oOrtadoğu’ya yönelik operasyonlarda aktif şekilde kullanılmıştı.
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