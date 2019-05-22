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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA
22.05.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 savaş uçakları Kıbrıs’ta

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İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 savaş uçakları Kıbrıs’ta

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 6 adet F-35 tipi savaş uçağı dün ilk kez Norfolk'taki Marham üssünden havalanarak Güney Kıbrıs’taki Ağrotur üssüne indi.

İngiltere Hava Kuvvetlerine ait 121 adet F-35B tipi savaş uçağının, sonbaharda Kıbrıs Rum Kesimindeki Ağrotur Üssüne geleceği bildirilmişti.

Rum Fileleftheros gazetesi, Marham üssünden yapılan yazılı açıklamaya yer verdi. Gazete, F-35’lerin, Doğu Akdeniz’de icra edilecek geniş kapsamlı Lighting Dawn kod isimli tatbikata katılacaklarını, bu tatbikatın bu uçakların ilk kez katılacağı denizaşırı tatbikat olduğunu yazdı.

İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 savaş uçakları Kıbrıs’ta

Habere göre açıklamada, F-35lerin bu tatbikat sayesinde Hiç bilmedikleri bu çevrede eğitim ve tatbikat yapabilecekleri, bu tipteki uçakların yeni bir yere nakli, teknik destek, bakım ve teçhizat ve personelinin tamamının idamesi dahil çok kapsamlı olanak yakalanacağına işaret edildi.

Kıbrıs’taki İngiliz üslerinden bugüne kadar DEAŞ’a ve oOrtadoğu’ya yönelik operasyonlarda aktif şekilde kullanılmıştı.

İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 savaş uçakları Kıbrıs’ta

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