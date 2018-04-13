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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
13.04.2018 - 07:38, Son Güncelleme:

İngiliz basını yazdı... Suriye Ordusu alarmda! Böyle hazırlık yapıyorlar

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İngiliz basını yazdı... Suriye Ordusu alarmda! Böyle hazırlık yapıyorlar

İngiltere'de yayımlanan Financial Times (FT) ve Guardian gazeteleri, Suriye basınına ve ülke içindeki kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde, Suriye ordusunun Doğu Guta'daki kimyasal saldırı iddialarının ardından Batı'dan gelecek olası bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını yazdı.

FT'nin Rebecca Collard ve Asser Khattab imzalı haberinde, Suriyeli askerlerin alarmda olduğu ve savaş uçaklarının yeniden konuşlandırıldıkları bildirildi.

Financial Times'a konuşan emekli general Muhammed Abbas Muhammed, Suriye hükümetinin ABD, İngiltere ve Fransa'nın olası bir askeri operasyonuna karşı "gerekli önlemleri aldığını" söyledi.

Muhammed, "Suriye hükümeti tabi ki bunu ciddiye alıyor" dedi.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre Londra merkezli, Suriyeli muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun kontrol ettiği alanlarda havaalanları ve askeri üsleri boşalttığını duyurmuştu.

Habere göre Suriye hükümeti yanlısı yayın kuruluşu El Masdar da, ordunun jetleri ve helikopterleri Rusya'nın Tarsus'taki deniz üssüne ve Lazkiye'deki hava üssüne taşıdığını bildirdi.

El Masdar Perşembe sabahı, Suriye ve Rusya'ya ait hava araçlarının Akdeniz sınırındaki kıyı eyaletleri üzerinde uçmaya devam ettiğini ve İdlib ve Hama eyaletlerinden havalandıklarını yazdı.

Reuters'a konuşan Amerikalı yetkililer de Suriye hava kuvvetlerinin bazı hava araçlarını muhtemel füze saldırılarından korumak için yeniden konuşlandırdığını söylemişti.

FT'nin haberinde, Washington'ın Moskova ile doğrudan karşı karşıya gelmemek için, Rusya askeri üslerindeki Suriye hedeflerini vurmaktan büyük ihtimalle kaçınacağı da belirtildi.

Muhammed, ABD'nin ülkenin kuzeyinde bulunan 2 bin askeri personelini hatırlatarak, "Amerikalılara Suriye'de de üsleri olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi. "Nerede olduklarını biliyoruz ve karşılık verme kapasitemiz var."

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın müttefiki Rusya, 2015 yılında Suriye hükümetini desteklemek için savaş uçaklarını ve askerlerini ülkeye göndermişti.

ABD geçen yıl muhaliflerin elindeki Han Şeyhun kasabasına yönelik bir kimyasal saldırı düzenlenmesi üzerine, Suriye hükümetine ait bir askeri hava üssünü 59 Tomhawk füzesiyle vurmuştu.

Saldırıya ilişkin inceleme yürüten uluslararası kuruluşlar, saldırıdan Suriye hükümetini sorumlu tutmuştu.

ABD saldırıdan önce Rusya'yı bilgilendirmişti.

'ŞAM'DA ASKERİ HAZIRLIK YAPILIYOR'

Guardian gazetesinin konuştuğu Şam sakinleri de başkentte ordunun olası bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını söylediler.

Martin Chulov imzalı haberde, gazeteye konuşan iki kent sakini, askeri konvoyların Perşembe sabahı Şam'ın batısındaki Lübnan sınırına doğru ilerlediklerini söyledi.

Gazetenin başka kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, Suriye hükümetinin müttefiki Hizbullah güçleri de, Şam'ın batısında, olası bir askeri müdahalenin hedefi olabilecek noktalardan uzakta yeniden konuşlandı.

Gazeteye konuşan başka kent sakinleri ise, ağır silahlı askerlerin yüzlerce kontrol noktalarını denetlediklerini söyledi.

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