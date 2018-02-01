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    İngiliz basını yazdı... 'Bağdadi Afrika’ya kaçtı’ iddiası

    Hürriyet Haber
    01.02.2018 - 09:05 | Son Güncelleme:

    Terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi’nin Afrika’ya kaçtığını söyleyen uzmanlar, DEAŞ’ın 6 bin Afrikalı teröristle tekrar ayağa kalkma tehlikesini dile getirdi

    Irak ve Suriye'de ele geçirdiği toprakların neredeyse tamamını yitiren terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin Afrika'ya kaçtığı öne sürüldü.

    Bağdadi'nin öldüğü, yaralandığı ya da kayıplara karıştığı iddiaları sonrası İngiliz basınına konuşan uzmanlar, DEAŞ'ın lider kadrosundaki tüm isimlerin ya yakalandığını ya da öldüğünü ancak Bağdadi'nin kaçarak Afrika'da saklandığını söyledi.

    The Sun gazetesine göre DEAŞ uzmanı Hişam el Haşimi, DEAŞ'ı tekrar kurmaya çalışan Bağdadi'nin Nijer-Cezayir sınırındaki kanundan uzak bölgelerde ya da Çad'ın kuzeyinde gizlendiğini aktardı.

    Haşimi, "DEAŞ'ın 43 ana liderinden sadece Bağdadi hayatta kaldı. Yüksek rütbeli 79 ele başından ise sadece 10'u kaldı. Orta düzeydeki 124 komutanın ise sürekli görevleri değişiyor çünkü örgüt sürekli adam kaybediyor" dedi.

     

    Etiketler: son dakika , haberler , SON HABER
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