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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
29.11.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

İngiliz Başbakan televizyon programında eriyen buz blokuyla temsil edildi

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İngiliz Başbakan televizyon programında eriyen buz blokuyla temsil edildi

İngiliz televizyon kanalı Channel 4, çevre konulu bir seçim tartışmasına katılmayı reddeden Başbakan Boris Johnson yerine bir buz blok koyarken, Muhafazakar Parti kanalı tarafsızlık ilkesine karşı geldiği iddiasıyla şikayet etti.

İngiliz televizyon kanalı Channel 4, 12 Aralık'taki seçimlerden önce İngiltere'nin tüm ana siyasi partilerinin liderlerini bir tartışma programına davet etti. Ancak Başbakan Boris Johnson ile Brexit Partisi'nin aşırı sağcı lideri Nigel Farage programa katılmayı reddetti.

Muhafazakar Parti, Johnson'ın yerine eski Çevre Bakanı Michael Gove'u göndermeyi teklif etse de kanal, programın liderlerle yapıldığını belirterek bunu kabul etmedi.

Programda, Johnson ve Farage, üzerinde dünya haritası olan eriyen buz bloklarıyla temsil edildi. Muhafazakar Parti, bunun üzerine kanalı yayın düzenleme kurumu Ofcom'a şikayet etti.

Şikayet mektubunda, "Muhafazakar Parti, herhangi bir temsil ve katılımdan mahrum edilmeye çalışılıyor." ifadesine yer verildi.

Tarafsızlık ilkesine aykırı yayın yapan kanallara para cezası verebilen Ofcom, sürekli ihlal durumunda ise yayın lisansını iptal edebiliyor.

Ayrıca internet haber sitesi Buzzfeed, isim vermediği bir parti kaynağına dayandığı haberinde, Muhafazakarların yeniden iktidara gelmesi durumunda kanalın yayın lisansının incelenmesini isteyeceğini öne sürdü.

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