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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
16.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

İngiliz bakan Rumları kızdırdı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
İngiliz bakan Rumları kızdırdı

İngiltere’nin Avrupa’dan Sorumlu Bakanı Alan Duncan’ın Rumların Doğu Akdeniz’de hak iddia ettiği yerleri ‘egemenliği ihtilaflı’ diye tanımlaması Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin tepkisini çekti. Rum lider, Bakan Duncan’ı İngiltere Başbakanı Theresa May’e şikâyet edecek.

İNGİLTERE’nin Avrupa’dan sorumlu Bakan’ı Alan Duncan’ın Avam kamarasında Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında başlattığı sondaj çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine, Rumların hak iddia ettiği deniz bölgesini ‘egemenliği ihtilaflı’ diye nitelemesi, Kıbrıs Rum yönetimiyle Londra arasında krize neden oldu. Rum lider Nikos Anastasiadis, İngiltere Başbakanı Theresa May’e Duncan’ı şikâyet edeceğini açıkladı.

KINAMA BEKLİYORLARDI

Kıbrıs’ta Türkiye ve Yunanistan’la birlikte garantör ülke olan İngiltere’den gelen doğu Akdeniz’deki doğalgaz sondaj kriziyle ilgili açıklama, Türkiye’nin kınanmasını bekleyen Rumları şaşırttı. İngiltere’nin Avrupa işlerinden sorumlu Bakanı Alan Duncan, Fatih sondaj gemisinin Kıbrıs Rum yönetiminin 60 kilometre batısında çalışmalara başlamasını değerlendirirken, “Biz Kıbrıs’ın başka ülkelerle yaptığı sınır belirleme anlaşmalarını onaylıyoruz, ancak egemenliği ihtilaflı olan sularda sondaj yapılmasına karşıyız. Bu konuyla ilgili Türkiye’nin İngiltere Büyükelçisi’yle verimli bir görüşme yaptım” dedi.

“Egemenliği ihtilaflı sular” sözüne sinirlenen Rum lider Nikos Anastasiadis, “Alan Duncan, geçmişte de böyle olumsuz açıklamalar yapıyordu. İngiltere Başbakanı’na tutumlarını netleştirmesini isteyeceğim. Umarım, AB içinde destek verdiğimiz İngiltere’nin resmi tavrı böyle değildir” dedi. 

BÜYÜKELÇİDEN İZAHAT İSTEDİLER

Rum Dışişleri Bakanlığı İngiltere’nin Lefkoşa Büyükelçisi Stephen Lillie’yi bakanlığa çağırarak, Bakan Alan Duncan’ın sözleriyle ilgili izahat istedi. Rum liderin sert çıkışının ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak Alan Duncan’ın sözlerine destek verdi. Yazılı açıklamada, “Birleşik Krallığın tutumu, BM deniz hukuku sözleşmesi uyarınca egemenliği ihtilaflı herhangi bir bölgede sondaj yapılmaması yönündedir. Kıbrıs’ın uluslararası uzlaşılmış bölgesinde petrol ve doğalgaz haklarını ise tanıyoruz” denildi. Açıklamada ayrıca Kıbrıslı Türkler kast edilerek, bulunacak enerji kaynaklarının tüm Kıbrıslıların çıkarına geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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