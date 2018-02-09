Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>İnanılmaz! Uçağı vurdurarak çalıştırdılar!

    İnanılmaz! Uçağı vurdurarak çalıştırdılar!

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 13:36 | Son Güncelleme:

    Endonezya'nın Tambolaka Havalimanı eşi benzerine rastlanmamış bir olayla gündeme geldi. Garuda Endonezya Havayolları'na ait bir uçak, yolcular tarafından itilirken görüntülendi.

    Endonezya'nın Tambolaka Havalimanı'nda havacılık tarihinde eşine az rastlanır bir olay meydana geldi.

    Garuda Endonezya Havayolları'na ait Kupang - Tambolaka seferini yapan yolcu uçağı, havalimanındaki teknisyenler ve uçağın bazı yolcuları tarafından itilerek döndürülmeye çalışıldı.

    Hem yerel hem de uluslararası medyada büyük ses getiren olayla ilgili havayolu şirketinden de açıklama geldi. Yapılan açıklamada pilotun hatalı olduğu vurgulanırken; 'Uçağın döndürülmesi için havalimanında gerekli ekipman olmadığı için böyle bir yola başvuruldu. Bu hata pilotumuzun yanlış yönü tercih etmesinden kaynaklanmıştır' denildi.

    İnanılmaz Uçağı vurdurarak çalıştırdılar

    Etiketler: haberler , son dakika , haber , uçak , endonezya , SON HABER
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri