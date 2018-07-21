İmzalardaki sır
İngiliz Daily Mail gazetesi, imzalardan karakter tahlili yapan uzmanlara bazı ünlü isimleri inceletti.
ABD Başkanı Donald Trump, orantısız büyük harfler taşıyan imzasıyla, ‘güç düşkünü alfa erkek’ çıktı. Empati yoksunluğu da ABD Başkanı’na yönelik bir başka tespit. Prens Harry’nin eşi Meghan Markle’ın imzasındaki yuvarlaklar, güven eksikliğine işaret ediyor. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’in imzası, insanları iyi idare ettiğini gösteriyor. Son yılların en başarılı şarkıcısı Adele’in imzası ise alçak gönüllülüğünün işareti.
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