İlyuşin-78, 257 can aldı
CEZAYİR’in Boufarik Hava Üssü’nden havalanan askeri amaçlı bir nakliye uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü ve çoğu askeri personel 257 kişi yaşamını yitirdi.
Yetkililer, Bechar kentine doğru yola çıkan askeri nakliye uçağında Batı Sahra’da bağımsızlık isteyen Cezayir destekli 26 kişilik Polisario Cephesi üyelerinin de bulunduğunu açıkladılar.
Rus yapımı İlyuşin-78 tipi uçağın, personel taşıma ve lojistik amaçlı kullanıldığı ifade edildi.
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