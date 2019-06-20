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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BAĞDAT (AA)
20.06.2019 - 18:09, Son Güncelleme:

İlk resmi ziyareti oraya yaptı

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İlk resmi ziyareti oraya yaptı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanlığına seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Bağdat'a gerçekleştiren Neçirvan Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Bağdat-Erbil hattında yaşanan sorunları görüştü.

Irak Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Salih, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bağdat'a gelen Barzani ve beraberindeki heyetle Selam Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede Salih, IKBY Başkanı Barzani'nin bu ziyaretinin Bağdat-Erbil ilişkilerinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.
Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların Anayasa ve ulusal çıkarlar temelinde çözülmesi gerektiğini vurgulayan Salih, siyasi taraflar arasındaki iş birliğinin ülkede yaşayan tüm halkların çıkarına olacağını ifade etti.

IKBY Başkanı Barzani de iki taraf arasında gerçek anlamda bir diyaloğun güçlendirilmesi yönündeki isteğini yineleyerek, bunun ortak çıkarların temini ve ilişkilerin kuvvetlendirilmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Görüşmede ayrıca dünya ve bölgedeki son gelişmelerin de ele alındığı aktarıldı.

Barzani ayrıca, Bağdat temasları kapsamında, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile de bir araya geldi.
Mayıs ayında IKBY Meclisi'nde düzenlenen olağan oturumda 68 oy alarak bölgesel başkan seçilen Neçirvan Barzani, 10 Haziran'da yemin ederek resmen göreve başlamıştı.

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