İlk kez el ele
ABD’li oyuncu Keanu Reeves, 35 yıllık kariyerinde ilk kez bir kız arkadaşıyla kırmızı halıda el ele poz verdi.
Yıllardır hiçbir sevgilisi ile görüntü vermeyen Reeves, 46 yaşındaki sevgilisi Alexandra Grant ile Los Angeles’ta bir film etkinliğine katıldı. Bir ilke imza atan ünlü oyuncu daha önce Sandra Bullock, Jennifer Syme, Charlize Theron gibi ünlü isimlerle birlikteydi. Reeves’in yeni sevgilisi Grant’ın heykeltıraş ve ressam olduğu ifade edildi.
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