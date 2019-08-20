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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
20.08.2019 - 09:17, Son Güncelleme:

Ilhan Omar’dan Trump ve Netanyahu’ya tepki

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Ilhan Omar’dan Trump ve Netanyahu’ya tepki

İsrail hükümeti tarafından Filistin'e girişi engellenen ABD Temsilciler Meclisi vekili Omar, "Trump ve Netanyahu'nun oradaki işgalin acımasız gerçeklerini bizden saklamalarına izin veremeyiz." dedi.

İsrail hükümeti tarafından Filistin'e girişi engellenen ABD Temsilciler Meclisi vekili Ilhan Omar ve Rashida Tlaib, diğer Kongre üyelerine seslenerek, Filistin'e gitmeleri ve "işgalin acımasız gerçeklerine" yakından tanık olmaları çağrısında bulundu.

Vekil Omar ve Tlaib, İsrail hükümetinin Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısıyla kendilerine ülkeye giriş yasağı uygulamasına ilişkin ortak basın açıklaması yaptı.

Omar, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hükümeti tarafından uygulanan söz konusu yasağın, kendilerini seçilmiş Kongre üyeleri olarak işlerini yapmaktan alıkoyduğunu ve kasıtlı yapıldığını ifade etti.

İSRAİL'E YARDIMLARI GÖZDEN GEÇİRME ÇAĞRISI

ABD'li siyasetçilere İsrail'e yapılan finansal yardımı gözden geçirmeleri çağrısında bulunan Omar, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail'e, bölgedeki önemli bir müttefikimiz ve Orta Doğu'daki sözde 'tek demokrasi' olması sebebiyle yıllık 3 milyar dolardan fazla yardım yapıyoruz. Ancak seçilmiş Kongre üyelerini ülkeye sokmamak ve milyonlarca insanın hareket, düşünce ve kendi geleceğini saptama özgürlüğünü kısıtlamak, müttefikliğe ve demokratik bir ülkeye yakışan bir hareket değil. Şayet müttefikleri olarak İsrail'e yardım edeceksek, Netanyahu hükümetine Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri durdurmalarını ve Filistinlilere tüm hakları vermelerini istemeliyiz."

"İŞGALİN ACIMASIZ GERÇEKLERİNİ BİZDEN SAKLAMALARINA İZİN VEREMEYİZ"

Öte yandan Kongredeki mevkidaşlarına seslenen Omar, kendilerine İsrail ve Filistin'e gitmeleri ve orada yaşananlara dair inceleme yapmaları çağrısında bulundu.

Omar, "Vekil olarak hepimizin bölgedeki gerçekleri kendi gözlerimizle müşahede etmekle sorumlu olduğumuza inanıyorum. Ülkemizin dış politikası ve gönderdiğimiz milyonlarca dolarlık yardımlara dair meclis soruşturması yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Bununla beraber, Filistin'e gidebilmeleri durumunda her iki taraftan bir çok yetkiliyle görüşeceklerini ve "söylenmeyen gerçekleri sorgulayacaklarını" belirten Omar, diğer kongre üyelerinden bunları yapmalarını isteyerek, "Trump ve Netanyahu'nun oradaki işgalin acımasız gerçeklerini bizden saklamalarına izin veremeyiz." dedi.

TLAİB'DEN ZİYARET İPTALİ DEĞERLENDİRMESİ

Öte yandan, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Filistin kökenli ABD'li vekil Tlaib'in, konuşma sırasında zaman zaman duygulandığı görüldü.

Tlaib, ailesi Filistin'de yaşamasına rağmen Netanyahu hükümetinin kendisini ülkeye sokmama girişimini "kasıtlı küçük düşürme çabası" olarak nitelendirdi.

Bununla beraber, İsrail'in aile ziyareti kapsamında kendisinin Filistin'e girişine izin vereceğini açıklamasına rağmen neden gitmediğine yönelik bir soruya cevap veren Tlaib, söz konusu kararı ailesi ile birlikte aldığını belirterek şunları söyledi:

"Ben özgürlük kuşuyum. Bu şartlar altında oraya giderek neden kafese gireyim? Seçimleri kazanarak büyükannemi başını havaya kaldırıp, gururlandırmışken, neden (İsrail'e) boyun eğeyim? Bu ziyareti iptal etme kararını sabah 3'te kendisi ve ailemin diğer fertleriyle yaptığım görüşme neticesinde aldım."

NE OLDU?

Perşembe günü Tel Aviv tarafından yapılan açıklamada, ABD Kongresinden iki üyenin İsrail'i boykot düşüncesini destekleme amacı güttüğü gerekçesiyle Filistin topraklarını ziyaretlerini reddettiğini duyurmuştu. Ardından yapılan resmi açıklamada, Tlaib'in yalnızca büyükannesini ziyaretine izin verildiği kaydedildi.

Filistin çevresinde öfkeyle karşılanan İsrail'in kararı, "ahlak dışı ve Amerikan halkına vurulan bir tokat" olarak değerlendirilmişti.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu yasağın, iki kongre üyesi aleyhindeki kışkırtıcı açıklamaların ve Filistin halkı ve topraklarına karşı uygulanan icraatların, "işgal güçlerinin" ABD ve dünya nezdinde rezil olma korkusunu yansıttığını söylemişti.

Öte yandan, Twitter'dan yaptığı açıklamayla Kongre üyeleri Tlaib ve Ilhan Omar'ı "İsrail ve Yahudi düşmanı" olarak tanımlayan ABD Başkanı Donald Trump, bu vekillerin İsrail'e girişinin engellenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğer İsrail, Vekil Omar ve Tlaib'in ülkeye girişini engellemezse büyük bir zayıflık göstermiş olur. Onlar, İsrail ve Yahudilerden nefret ediyor ve bu fikirlerini değiştirmek için yapılabilecek hiçbir şey yok. Minnesota ve Michigan, bu vekilleri tekrar Kongre'ye sokmakta çok zorlanacak. Reziller."

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