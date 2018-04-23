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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.04.2018 - 23:03, Son Güncelleme:

İlham Aliyev'den yeni Kabine: Aydın Aliyev'e kesik

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İlham Aliyev'den yeni Kabine: Aydın Aliyev'e kesik

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakanlar Kuruluna yeni atamalar yaptı.

Aliyev, Bakanlar Kurulu ve Devlet Komitesi başkanlarının atanmasına ilişkin yeni kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına milletvekili Muhtar Babayev, Eğitim Bakanlığına daha önce Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Ceyhun Bayramov, Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanlığına milletvekili Fuat Muradov atandı.

AYDIN ALİYEV KABİNE DIŞI

Devlet Gümrük Komitesi Başkanlığına aynı kurumda başkan yardımcısı olarak görev yapan Sefer Mehdiyev atanırken, önceki başkan Aydın Aliyev ise kabine dışında kaldı.

Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Bağırov ile Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Nazım İbrahimov da kabine dışında kalan diğer isimler oldu.

Daha önce Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapan Ebülfes Garayev Kültür Bakanı, Ulusal Turizm Tanıtım Bürosu Başkanı Fuad Nağıyev ise Kültür ve Turizm Bakanlığından ayrılarak kurulan Devlet Turizm Ajansı Başkanı oldu.

DİĞER ATAMALAR

Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, Savunma Sanayisi Bakanı Yaver Camalov, Sağlık Bakanı Oktay Şireliyev, Aile, Kadın ve Çocuk Sorunlarından Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Hicran Hüseynova, Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Mübariz Kurbanlı, Devlet Emlak Komitesi Başkanı Kerem Hasanov, Devlet İstatistik Komitesi Başkanı Tahir Budakov ile Seferberlik ve Askerlik Hizmeti Başkanı Arzu Rahimov kabinedeki yerlerini korudu.

İlham Aliyev 21 Nisan'da yeni Bakanlar Kurulunu onaylamış, fakat bazı makamlara atama yapmamıştı. Azerbaycan'da anayasa gereği, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra hükümet istifa ediyor.

Aliyev, 11 Nisan'da yapılan seçimi yüzde 86,02 oyla kazanmıştı. Azerbaycan Milli Meclisi, Cumhurbaşkanı Aliyev'in önerisiyle Dış İlişkilerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Prof. Dr. Novruz Memmedov'u Başbakan olarak atamıştı. 

Aydın Aliyev Türk işadamlarıyla görüştü
Aydın Aliyev Türk işadamlarıyla görüştü
 

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