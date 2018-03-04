İki ay önce Türkiye’de yakalanmıştı... CNN, DEAŞ’ın sağlık bakanını merceğe aldı

CNN’e göre romatoloji uzmanı olan Hüseyin, bir terör grubunun DEAŞ’a dönüşmesinde etkin olan üst düzey yöneticilerinden biriydi. Hüseyin, Irak’ın Türkmen yoğunluklu Telafer kentinden. Musul’da tıp eğitimi almış. Ailesi 1970’li yıllarda Şiilikten Sünniliğe geçen dindar bir aile. Afganistan’da yaşananlar ve Saddam Hüseyin’in devrilmesi, isyancılara yönelik ABD’nin askeri harekâtları Hüseyin’in içindeki öfkeyi giderek büyütmüş. Telafer’den bir komşuları, “Amerikalılar Telafer’e geldiğinde Kefah onlarla savaşan ilk grup içinde yer almıştı, evleri Amerikalılara karşı eylemlerin planlanması için kullanılıyordu” diyor.

EL KAİDE’DE YER ALDI

Kefah Beşir Hüseyin, 2004 yılında terör örgütü El Kaide’nin öncüsü Ebu Musab el Zarkavi’nin kurduğu Tevhid vel Cihad’a katıldığını, örgütün sağlık işlerini idare ettiğini söylüyor. Bir ara tutuklanıp serbest bırakılan Hüseyin’in 2014’te Musul, DEAŞ’a geçince yeniden ortaya çıktığı ve “Kaçmaya kalkan doktor olursa onları infaz ederim” dediği öne sürülüyor. DEAŞ’ın Musul’u almasından iki ay sonra eşinin Bağdat’a kaçması üzerine Hüseyin’in DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi’ye yakın bir kadın doktorun kızıyla ikinci evliliğini yaptığı anlatılıyor.

SAHTE BELGEYLE YAKALANDI

2016 yılında Kefah Beşir Hüseyin ile Deyrizor’da buluştuğunu anlatan bir doktor, Hüseyin’in Rakka yakınlarındaki bir köyde hastane kurulması için görevlendirilen komitede yer aldığını belirtiyor. Hüseyin’in CNN’nin bazı sorularına ‘Yorum yok’ ya da ‘Yargı süreci devam ediyor’ diye yanıt verdiği aktarılıyor. Son olarak 2017 haziran ayında Deyrizor’da El Mayadin’de görülen Dr. Hüseyin, terör örgütü YPG kontrolündeki Telabyad’dan Türkiye’ye girmiş. Sahte Suriye mülteci belgesiyle yakalanan Iraklı doktor, Şanlıurfa’da yargılanmayı beklerken altı ay önce DEAŞ’tan ayrıldığını öne sürüyor.