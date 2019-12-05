İki anneli bebek
İngiltere’de 28 ve 30 yaşlarındaki Jasmine Francis-Smith ile eşi Donna, ülkenin ilk ‘paylaşımlı anneleri’ oldu.
Eylül ayında doğan bebek, 9 aylık hamilelik süresince her iki annenin de rahminde vakit geçirdi. Jasmine Francis, ilk olarak Donna’nın rahminde gelişen yumurtanın doğumunu gerçekleştirdi. Çift, bir bağışçının spermini kullandı. Yöntem minyatür bir kapsüle yumurtaların konulması, sonrasında da önce Donna’nın rahmine yerleştirilmesiyle uygulandı.
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