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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.08.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

IKBY, 3 Ağustos'u 'Ezidi Soykırım Günü' ilan etti

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IKBY, 3 Ağustos'u 'Ezidi Soykırım Günü' ilan etti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Meclisi, oy çokluğuyla 3 Ağustos'u "Ezidi Soykırım Günü" kabul etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi, tatilde olmasına rağmen terör örgütü DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesinde bulunan Ezidilere yönelik 3 Ağustos 2014'te gerçekleştirdiği saldırının 5. yılı dolayısıyla düzenlenen olağanüstü oturumda toplandı. Oturumda, 3 Ağustos gününün "Ezidi Soykırım Günü" olarak tanınması önerisi görüşüldü.

Meclisteki 111 milletvekilinden 87'sinin katıldığı oturumda, öneri oy çokluğuyla kabul edildi.

Terör örgütü DEAŞ, 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Musul'un Sincar ilçesine saldırı düzenlemiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürmüş veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoymuştu.

DEAŞ SALDIRISININ BİLANÇOSU

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından, mart ayında yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ saldırılarının başladığı ilk günlerde öldürülen Ezidi sayısının bin 293 olduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, DEAŞ unsurlarınca kaçırılan 3 bin 548'i kadın 6 bin 417 Ezidi'den şu ana kadar sadece 3 bin 371'inin örgütten kurtarılabildiği belirtilmişti.

Sincar ilçesinin DEAŞ'tan tamamen geri alınmasından sonra bölgede şu ana kadar 71 toplu mezar ile onlarca mezar bulunduğu kaydedilen açıklamada, 2014'ten bu yana yaklaşık 100 bin Ezidi'nin de Irak'ı terk ederek farklı ülkelere sığındığı bilgisine yer verilmişti.

Irak'ın en kadim dini azınlıklar grubunda yer alan Ezidiler, DEAŞ saldırıları öncesi Musul'un batısındaki Sincar ilçesi ile Duhok vilayetinin farklı bölgelerinde ikamet ediyordu. Örgütün saldırıları sonrası pek çok Ezidi, Duhok'taki çadır kamplara sığınmak zorunda kalırken bazıları ise Türkiye'deki kamplara yerleştirilmişti.

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