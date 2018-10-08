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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.10.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

İdlib'den ağır silahların çekilmesi işlemi bugün tamamlanacak

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İdlib'den ağır silahların çekilmesi işlemi bugün tamamlanacak

Türkiye ile Rusya arasında sağlanan Soçi mutabakatı Türkiye ile Rusya arasında Soçi mutabakatı çerçevesinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki cephe hatlarında oluşturulacak silahsızlanma hattında süreç tamamlanıyor.

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, askeri muhalifler dün gece boyunca, rejim ve İran destekli unsurlarla cephe hattını oluşturan alanda ağır silahları çekme işlemine hız verdi.

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı grupların yanısıra rejim karşıtı silahlı gruplar, Beşşar Esed rejimi ile cephe hattı durumundaki alanlardan havan, top, Grad rampaları ve orta menzilli isabet edebilme imkanına sahip füze rampalarının büyük bir bölümünü çekti.

AA'ya bilgi veren askeri muhalif kaynaklar ve süreci koordine eden Türk yetkililer işlemin gün içinde tamamlanacağını bildirdi.

Diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri, Soçi mutabakatı kapsamında başlatacağı devriyeler için ağır silahlardan arındırılan hatta çeşitli silah ve zırhlı araçlar sevketti

REJİMİN İHLALLERİ DEVAM ETTİ

Yerel ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Esed rejimi son bir haftada İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırılar düzenledi.

Esed rejimine bağlı birlikler, Hama'nın kuzey kırsalındaki Lahaya, Buvayda, Mansura ve Tel Vasıt köyleri ve Latamne beldesi ile İdlib ilin güneybatısındaki Naciye ve Kebine köyleri ile Lazkiye iline bağlı Türkmendağı'ndaki Sarraf köyü ve çevresine top atışı gerçekleştirdi.

Saldırılarda 3 sivil yaralandı.

SOÇİ MUTABAKATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'da 7 Eylül'de düzenlenen Suriye konulu zirvedeki teklifi üzerine, Erdoğan ve Putin, ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemleri 17 Eylül'de Soçi'de görüşmüştü.

Sağlanan mutabakat, 15 Ekim'e kadar 15 ila 20 kilometrelik bir hatta silahsızlanma bölgesi oluşturulmasını, denetimin Türk ve Rus yetkililerce yapılmasını öngörüyor.

Askeri muhalifler, rejim karşıtı grup Heyet Tahrir Şam, rejim askerleri ve destekçisi yabancı terörist grupların cephe hatları boyunca, derinliği coğrafi şartlara göre belirlenecek silahsızlanma bölgesindeki ağır silahlarını çıkartması gerekiyor. Ağır silahlarıyla bölgeyi terk edecek taraflar, kontrol ettikleri alanların sınırlarını kendileri korumaya devam edecek. Garantör ülkeler Türkiye ve Rusya, sorumlu bulundukları silahsızlanma bölgesinde koordineli devriyeler gerçekleştirecek.

Rusyadan Türkiye açıklaması
Rusya'dan Türkiye açıklaması
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