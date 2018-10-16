İdlib’de süre doldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİdlib’de süre doldu
GeriDünya İdlib’de süre doldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
16.10.2018 - 00:54, Son Güncelleme:

İdlib’de süre doldu

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
İdlib’de süre doldu

Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatına göre silahlı tüm muhalif unsurların İdlib’de belirlenen tampon bölgeden çekilmesi için öngörülen tarih dün geride kaldı. Ankara çekilmenin büyük ölçüde tamamlandığı görüşünde. Terör örgütü El Kaide bağlantılı HTŞ’nin tutumu belirsiz. Şam iseRusya’dan değerlendirme beklediklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 17 Eylül’de Soçi’de imzalanan mutabakat uyarınca İdlib’in çevresinde 15-20 km genişliğinde oluşturulacak tampon bölgeden radikal unsurların çekilmesiyle ilgili süre dün doldu. Ankara, dün öğle saatleri itibarıyla çoğunluğu terör örgütü Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) içindeki örgütlerden olan radikal unsurların büyük bölümünün tampon bölgeden çekildiğini, çekilmenin gece yarısına kadar süreceğini, bugün itibarıyla bölgede Soçi mutabakatındaki şartın yerine getirilmiş olacağını savundu. Güvenlik kaynakları, radikal unsurların büyük kesiminin İdlib merkezine geldiği, diğerlerinin de tampon bölge dışındaki kırsal alanlara çekildiği bilgisini paylaştı. Türk yetkililer, 10 Ekim itibarıyla ağır silahların bölgeden çekilmesi tamamlandığı gibi, radikal unsurların da bölgeden ayrılmasının sorunsuz olacağını, küçük çaplı aksaklıkların kısa bir süre tolere edileceğini söylediler. Soçi mutabakatına uymayanların ise sonucuna katlanacağı vurgulandı.

HTŞ’NİN TUTUMU BELİRSİZ

HTŞ’den ise çekilmeyle ilgili değişik değerlendirmeler geliyor. Ilımlı muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, HTŞ içinde yer alan bazı gruplar, Soçi mutabakatına uyulacağını, ancak bunun cihattan vazgeçtikleri anlamına gelmediğini belirterek, koşullara göre silahlı mücadeleyi sürdürecekleri açıklamasında bulundu. Bazı gruplar ise rejim ile destekçisi Rusya ve İran güçlerine karşı savaşı kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu. Merkezi İngiltere’de olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre bazı radikal unsurlar tampon bölgede kalmaya devam ediyor.

ŞAM: İDLİB’DEN SONRA HEDEF FIRAT’IN DOĞUSU

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, “Nusra Cephesi (HTŞ) anlaşmaya uymayı reddettiği takdirde, İdlib’deki mevcut durumun devamı konusunda sessiz kalamayız” dedi. “Mutabakat için zaman tanımalıyız” da diyen Suriye Dışişleri Bakanı, “Rusya’nın tepkisini beklemeliyiz” diye konuştu. Muallim, Fırat Nehri’nin doğusunu elinde tutan terör örgütü PKK/PYD’nin en büyük bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile ilgili de konuştu. Muallim, “İdlib’den sonra hedefimiz Fırat’ın doğusu olacak. Fırat’ın doğusu konusu önemli ve bundan vazgeçemeyiz. Suriye anayasasını ihlal eden federalizm veya bunun bahsini kabul etmeyiz” dedi. Dün akşam saatlerine kadar Rusya’dan İdlib konusunda resmi bir açıklama gelmedi. 

BİLGİ NOTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, 17 Eylül’de Rusya’nın Soçi kentinde İdlib’le ilgili mutabakata varmıştı. Buna göre İdlib’in etrafında Suriye ordusu ile silahlı grupları ayıran 15-20 km’lik silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulacaktı. 10 Ekim’e kadar tank, roketatar, top ve havan gibi ağır silahlar bu bölgeden çekilecek, 15 Ekim’e kadar ise tüm “radikal terörist gruplar” silahsızlandırılmış bölgeden uzaklaştırılacaktı.

SIRADA DEVRİYE VAR

MUTABAKAT tampon bölgeden ağır silahların ve radikal unsurların çekilmesinden sonra Türk ve Rus askerlerinin bu bölgede devriye yapmasını içeriyor. Türk ve Rus askeri makamlarının devriyenin “ortak mı, yoksa bağımsız-koordineli mi” olacağının belirlenmesi için görüştüğü öğrenildi. Ayrıca Rus Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye’nin devriyelerin birkaç gün geç başlamasını talep ettiği ve bu konuda mutabık kalındığını öne sürdü. 

İKİ KAPI AÇILDI

SURİYE’nin Ürdün ile arasındaki Cabir-Nasih Sınır Kapısı ile İsrail ile Golan sınırı 4 yıl aradan sonra açıldı. Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, Ürdün ve Suriye arasındaki sınır kapısının dün sabah açıldığını belirtti. İsrail ile Kuneytra kapısı ise şimdilik sadece BM görevlilerine açık olacak.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İdlib’de süre doldu

Trump, Putin’i suçladı Kremlin alttan aldı

‘Bizde değil de İstanbul’da mı olsun?’

Tek yumurta ikizi kız kardeşler, ikiz kardeşlerle evlendi