İdlib’de rejim yanlısı iki kasaba boşaltıldı
SURİYE’nin İdlib vilayetinde 3 yıldır muhalif silahlı grupların kuşatması altında bulunan Fua ve Keferya kasabaları varılan anlaşmayla boşaltıldı.
İki kasabadaki sivillerden ve rejim yanlısı savaşçılardan oluşan 6 bin 900 kişi otobüslerle tahliye edildi. Suriye’nin güneybatısında, Golan Tepeleri’ne yakın bir noktada olan Kuneytra’da ise muhaliflerle Suriye rejimi arasında müzakereler var. Suriye resmi haber ajansı SANA, anlaşmaya varıldığını ve Kuneytra’daki muhaliflere bölgeyi boşaltıp İdlib’e gitme ya da kalıp rejimin otoritesini tanıma hakkı tanınacağını bildirdi.
ACİL YARDIM İHTİYACI
Areej Gabaş adlı bir sağlık görevlisi kadın, İsrail’den güvenli bir bölge beklediklerini söyledi. Ancak İsrail, geçen hafta bir grup Suriyeli sığınmacıyı geri çevirmişti. Gabaş, “Doğrusu İsrail’e, Suriye hükümetinden daha çok inanıyoruz” derken, hükümet yönetimiyle uzlaşmaktansa Kuneytra’yı terk edeceğini ifade etti. Golan Tepeleri’nin büyük kısmını kontrolünde tutan İsrail’in ise Suriye güçlerinin Kuneytra’ya geri dönmesine itirazı yok. İsrail devletinin bunun için tek şartı İran güçlerinin ve Lübnan merkezli örgüt Hizbullah’ın Golan’dan uzak durması. Bu arada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Kuneytra vilayetinde 55 bin çocuğun insani yardım muhtaç olduğu gerekçesiyle bölgeye giriş izni istiyor.
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