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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerDünya Haberleriİdlib’de rejim yanlısı iki kasaba boşaltıldı
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Dünya
20.07.2018 - 00:38, Son Güncelleme:

İdlib’de rejim yanlısı iki kasaba boşaltıldı

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İdlib’de rejim yanlısı iki kasaba boşaltıldı

SURİYE’nin İdlib vilayetinde 3 yıldır muhalif silahlı grupların kuşatması altında bulunan Fua ve Keferya kasabaları varılan anlaşmayla boşaltıldı.

İki kasabadaki sivillerden ve rejim yanlısı savaşçılardan oluşan 6 bin 900 kişi otobüslerle tahliye edildi. Suriye’nin güneybatısında, Golan Tepeleri’ne yakın bir noktada olan Kuneytra’da ise muhaliflerle Suriye rejimi arasında müzakereler var. Suriye resmi haber ajansı SANA, anlaşmaya varıldığını ve Kuneytra’daki muhaliflere bölgeyi boşaltıp İdlib’e gitme ya da kalıp rejimin otoritesini tanıma hakkı tanınacağını bildirdi.

ACİL YARDIM İHTİYACI
Areej Gabaş adlı bir sağlık görevlisi kadın, İsrail’den güvenli bir bölge beklediklerini söyledi. Ancak İsrail, geçen hafta bir grup Suriyeli sığınmacıyı geri çevirmişti. Gabaş, “Doğrusu İsrail’e, Suriye hükümetinden daha çok inanıyoruz” derken, hükümet yönetimiyle uzlaşmaktansa Kuneytra’yı terk edeceğini ifade etti. Golan Tepeleri’nin büyük kısmını kontrolünde tutan İsrail’in ise Suriye güçlerinin Kuneytra’ya geri dönmesine itirazı yok. İsrail devletinin bunun için tek şartı İran güçlerinin ve Lübnan merkezli örgüt Hizbullah’ın Golan’dan uzak durması. Bu arada, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Kuneytra vilayetinde 55 bin çocuğun insani yardım muhtaç olduğu gerekçesiyle bölgeye giriş izni istiyor.

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