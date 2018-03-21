İdlib’de katliam: 16’sı çocuk 20 ölü
Suriye’deki İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde yer alan Serakib ilçesinin Kefer Battih köyünde dün savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 20 sivil yaşamını yitirdi.
İdlib’deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, bölgede okuldan çıkan bir grup öğrenci savaş uçaklarının hedefi oldu. Uçak sesini duyarak bir mağaraya kaçan çocuklar buna rağmen hava saldırısında hayatını kaybetti. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine açıklamasında, saldırıda 16’sı çocuk 3’ü kadın 20 sivilin öldüğünü, 1 kişinin yaralandığı söyledi. Muhaliflere bağlı Uçak Gözlemevi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Himeymim üssünden havalanan Rus savaş uçakları Serakib ilçesi ve çevre köylerine saldırı düzenledi.” ifadesini kullandı. Son 11 günde, İdlib ve Hama bölgelerindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında 56 sivil hayatını kaybetti, 62 sivil yaralandı. Öte yandan Esad rejimi ve müttefiklerinin, abluka altındaki Doğu Guta’ya yönelik yoğun bombardımanında 59 sivil daha hayatını kaybetti. Böylece rejimin bölgeye yönelik son 5 gündeki saldırılarında ölen sivil sayısı 150’yi geçti.
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