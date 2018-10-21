İdlib’de iki radikal unsur izleniyor
Türkiye ve Rusya arasında Soçi’de varılan mutabakat sonucu İdlib çevresinde oluşturulacak 15-20 kilometre derinliğe sahip tampon bölge içindeki radikal unsurların çok önemli bir kesimi geri çekilse de, bölgede halen az sayıda da olsa radikal grup mensubunun olduğu bildirildi.
Soçi mutabakatı uyarınca İdlib’de ağır silahlardan arındırılmış bölgeden radikal unsurların 15 Ekim’de çekilmeyi tamamlaması gerekiyordu. Ancak bölgede kalmakta ısrar eden bazı grupların çekilmeyi tamamlamaları için Türkiye ve Rusya kısa bir süreyi daha tolere edebileceklerini duyurdu. Verilen ek sürenin 10-15 gün olabileceği belirtilirken radikal unsurların ikna edilip bölgeden çıkmaları için hem Türk özel kuvvetleri ile istihbarat birimleri, hem de ılımlı muhalifler çalışıyor. Çoğunluğu Mısırlı ve Uygur olan radikallere bölgeden çekilmeleri için belli bir süre verildiği, aksi takdirde bunun sonucuna katlanacakları mesajının iletildiği vurgulandı. Bu sonucun ne olabileceği sorusuna, “Ya tutuklanırlar, ya da elimine olurlar” yanıtı verildi.
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