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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN / ANKARA
18.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘İdlib’de direneceğiz’

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‘İdlib’de direneceğiz’

Muhalif çatı oluşumu SMDK Başkanı Mustafa, rejim ve müttefiklerinin saldırılarına sahne olan Suriye’nin İdlib vilayetindeki son durumu anlattı. Mustafa, “Artık öyle bir noktaya gelindi ki, ya öleceğiz, ya da direnip yaşayacağız” dedi.

Suriye'de ılımlı muhaliflerin en büyük çatı yapısını oluşturan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Türkiye’nin tüm girişimlerine ve uluslararası toplumun tepkilerine rağmen Rusya ve İran destekli rejim güçlerinin ara vermeden İdlib’in güneyinde saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

İdlib’de son durumla ilgili Hürriyet’e konuşan Mustafa, Rusya’nın hava desteğini alan rejimin güneyde Madik Kalesi ve Karf Nabudah’ı alıp her iki merkezin çevresinde kazanımlar elde ettiğini doğruladı. Rejimin, Rusya ve İran’ın desteği olmadan saldırgan tutum takınmasının mümkün olamayacağını vurgulayan Mustafa, “Özellikle Rusya, İdlib’de Doğu Guta ve Halep’deki taktiği uyguluyor. Sivilleri ve insanların en temel gıda maddesini karşılayacakları tahıl ambarlarını vurarak, bölgeyi boşaltmaya ve göçe zorluyor. Ancak İdlib’de işleri Halep ve Doğu Guta’daki gibi kolay olmayacak. Direneceğiz, çünkü artık gidecek başka bir yerimiz kalmadı. Artık öyle bir noktaya gelindi ki, ya öleceğiz, ya da direnip yaşayacağız” dedi.

‘TSK ÇEKİLMİYOR’

Güneyde Zaviye’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait 10 numaralı gözlem kulesinin güvenlik duvarlarına havan mermisi isabet etmesi ve iki askerin hafif şekilde yaralanması sonrası TSK’nın İdlib’deki gözlem kulelerinden çekilmeye başladığı haberlerinin rejim tarafından bilinçli olarak yayıldığını vurgulayan Mustafa, “Böyle bir durum söz konusu değil. Aksine gözlem noktaları daha da güçlendiriliyor” dedi.

‘250 BİN KİŞİ YER DEĞİŞTİRDİ’

Saldırılar nedeniyle son iki hafta içerisinde 250 binden fazla insanın İdlib içinde yer değiştirmek zorunda kaldığını, güneyden kuzeydeki güvenli bölgelere gittiğini belirten Mustafa, muhalefet olarak siyasi çözümden yana olduklarını, ancak rejim ve destekçilerinin askeri yolları tercih ettiğini ifade etti. Mustafa siyasi çözümün başlaması için Anayasa Komisyonu’nun oluşturulması gerektiğini de hatırlattı. Mustafa’nın dikkat çektiği, Halep ile Şam’ı birbirine bağlayan M5 karayolunun geçmesi nedeniyle stratejik önemdeki Han Şeyhun bölgesi önceki geceden itibaren Rusya ve rejim güçlerinin hedefi oluyor. Kafr Nabudah-Hen Şeyhun arasındaki yol da vuruluyor. Hibayt, Abidin ve Maaret el Numan bölgeleri ile Hama kırsalının kuzeyinde yer alan Şirmığar, Ankavi, Ziyyare ve Kastun köyleri de top ve füzelerle vuruldu.

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