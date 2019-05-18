‘İdlib’de direneceğiz’

Suriye'de ılımlı muhaliflerin en büyük çatı yapısını oluşturan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Türkiye’nin tüm girişimlerine ve uluslararası toplumun tepkilerine rağmen Rusya ve İran destekli rejim güçlerinin ara vermeden İdlib’in güneyinde saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

İdlib’de son durumla ilgili Hürriyet’e konuşan Mustafa, Rusya’nın hava desteğini alan rejimin güneyde Madik Kalesi ve Karf Nabudah’ı alıp her iki merkezin çevresinde kazanımlar elde ettiğini doğruladı. Rejimin, Rusya ve İran’ın desteği olmadan saldırgan tutum takınmasının mümkün olamayacağını vurgulayan Mustafa, “Özellikle Rusya, İdlib’de Doğu Guta ve Halep’deki taktiği uyguluyor. Sivilleri ve insanların en temel gıda maddesini karşılayacakları tahıl ambarlarını vurarak, bölgeyi boşaltmaya ve göçe zorluyor. Ancak İdlib’de işleri Halep ve Doğu Guta’daki gibi kolay olmayacak. Direneceğiz, çünkü artık gidecek başka bir yerimiz kalmadı. Artık öyle bir noktaya gelindi ki, ya öleceğiz, ya da direnip yaşayacağız” dedi.

‘TSK ÇEKİLMİYOR’

Güneyde Zaviye’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait 10 numaralı gözlem kulesinin güvenlik duvarlarına havan mermisi isabet etmesi ve iki askerin hafif şekilde yaralanması sonrası TSK’nın İdlib’deki gözlem kulelerinden çekilmeye başladığı haberlerinin rejim tarafından bilinçli olarak yayıldığını vurgulayan Mustafa, “Böyle bir durum söz konusu değil. Aksine gözlem noktaları daha da güçlendiriliyor” dedi.

‘250 BİN KİŞİ YER DEĞİŞTİRDİ’

Saldırılar nedeniyle son iki hafta içerisinde 250 binden fazla insanın İdlib içinde yer değiştirmek zorunda kaldığını, güneyden kuzeydeki güvenli bölgelere gittiğini belirten Mustafa, muhalefet olarak siyasi çözümden yana olduklarını, ancak rejim ve destekçilerinin askeri yolları tercih ettiğini ifade etti. Mustafa siyasi çözümün başlaması için Anayasa Komisyonu’nun oluşturulması gerektiğini de hatırlattı. Mustafa’nın dikkat çektiği, Halep ile Şam’ı birbirine bağlayan M5 karayolunun geçmesi nedeniyle stratejik önemdeki Han Şeyhun bölgesi önceki geceden itibaren Rusya ve rejim güçlerinin hedefi oluyor. Kafr Nabudah-Hen Şeyhun arasındaki yol da vuruluyor. Hibayt, Abidin ve Maaret el Numan bölgeleri ile Hama kırsalının kuzeyinde yer alan Şirmığar, Ankavi, Ziyyare ve Kastun köyleri de top ve füzelerle vuruldu.