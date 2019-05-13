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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.05.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

İdlib'de 'Beyaz Baretliler'e hava saldırısı

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İdlib'de 'Beyaz Baretliler'e hava saldırısı

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerindeki yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında bir Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezi hedef alınarak hizmet dışı bırakıldı.

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne düzenlenen hava saldırılarında bir Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezi hedef alınarak hizmet dışı kaldı.

Esed rejimi ile destekçileri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib'in Kefrenbil ilçesinde Has, El Kabine, Mer Ez Zuhur, Hızarin Termela, El Mıntar, Abidin, El Habit, Marabo, El Karkor köylerine, Lazkiye'nin kırsalında Berze, Et Tiffahiyye, Terdin köylerine hava ve kara saldırısı düzenledi.

Öğle saatlerinde Kefrenbil ilçesine düzenlenen hava saldırısında Sivil Savunma merkezi de vuruldu.

Merkez hizmet dışı kalırken, çalışanlarından ölen ya da yaralanan olmadı.

İdlib'in Kefrenbil ilçesindeki Hazarin ve Has köylerine düzenlenen hava ve kara saldırılarında 8 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Kefrenbil ilçesine düzenlenen hava saldırısının Rus uçakları tarafından gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Lazkiye'nin Hımeymim üssünden Rusya'ya ait uçaklar kalkış yaptı." bilgisini paylaştı.

"İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMASI BÖLGESİ"NDEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında, söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Saldırılar, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında yoğunlaştı. Son 13 gündür aynı yoğunlukta devam ediyor.

Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana 118 sivilin yaşamını yitirdiğini, 300'den fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı'na göre (SNHR), İdlib mutabakatından bu yana bölgede 9'u Sivil Savunma merkezi olmak üzere en az 82 yaşam merkezi (okul, cami, sağlık merkezi) vuruldu.

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