İdlib hattına komando takviyesi
Suriye’nin İdlib vilayetine sınır olan Hatay’a Türkiye’nin değişik bölgelerinden komando takviyesi yapıldı.
Askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu konvoylar İdlib’in kuzeyindeki sınır karakollarına gitti. Personel ve araçların bir kısmı sınır hattında konuşlanırken, bir bölümünün de görev değişimi için İdlib’e geçiş yapması bekleniyor. TSK geçen hafta da, Kilis-Elbeyli hattındaki komando birliklerine takviye yapmıştı. Kuzey İdlib’de bir Türk savaş uçağı da keşif uçuşu yaptı. İdlib güneyinde ise rejim güçlerinin Hama kırsalından sivil hedeflere yönelik tank, top ve füze saldırıları devam etti. Afrin’de de Rajo’ya giden yolun güvenlik nedeniyle kapatıldığı bildirildi.
PYD’YE REJİM DESTEĞİ
TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin bulunduğu Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekat bölgeleriyle sınır olan Tel Rıfat’ta çatışmalar yer yer devam ediyor. Üç gün önce terör örgütü PYD/YPG unsurlarının sınırda ÖSO cephe hattına sızma girişiminin önlenip geri püskürtülmesinin ardından bu kez aynı bölgede rejim güçleri ÖSO birliklerini hedef aldı.
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