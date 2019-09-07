İçimiz kurudu
Orta Amerika ülkesi Honduras’ta hükümet, ülkenin birçok şehrini etkisi altına alan aşırı kuraklık nedeniyle acil durum ilan etti.
Ülkede kuraklığın geldiği nokta, AFP haber ajansının çektiği fotoğraflarla gözler önüne serildi. Honduras’ta 2014’ten beri artarak süren kuraklık, başka ülkelere göç dalgasını da patlattı. 2050 yılı itibariyle, küresel iklim değişikliğine bağlı nedenlerle Orta Amerika’dan göçenlerin sayısının 2 milyona ulaşması bekleniyor.
BUZU DAHA ÇOK BEKLEYECEKLER
‘BUZ ülkesi’ Grönland’daki Kulusuk köylüleri, av sezonu öncesi dertli. Küresel ısınma nedeniyle yaşanan sorunları anlatan köylülerden Moses Bajare, normalde şu günlerde donan sular üzerinde ava çıktıklarını, ama artık buz değil kar bile göremedikleri için hem kendilerinin hem de ünlü ‘kar kızağı köpekleri’nin tam anlamıyla işsiz kaldığını anlattı. Moses Bajare, son yıllarda suların çok daha geç donduğunu, donan denizin de eskisine oranla çok daha çabuk eriyip yok olduğunu aktardı.
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