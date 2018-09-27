İbadi Basra Operasyonlar Komutanını görevden aldı
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, kamu hizmeti yoksunluğu nedeniyle gösterilere sahne olan Basra Operasyonlar Komutanı Korgeneral Cemil Şammari'yi görevden aldı.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İbadi'nin Cemil Şammari'yi Basra Operasyonlar Komutanlığı görevinden aldığı belirtildi.
Ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra kenti, elektrik ve diğer kamu hizmetleri yoksunluğu nedeniyle gösterilere sahne olmuştu.
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