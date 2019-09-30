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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
30.09.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Husiler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı

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Husiler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Yemen'de Husiler tarafından alıkonulan 290 tutuklunun tek taraflı olarak serbest bırakıldığını açıkladı.

ICRC'den yapılan yazılı açıklamada, bu ay Dhamar'da gözaltı merkezlerinden birine yapılan saldırıda hayatta kalan 42 kişinin de aralarında bulunduğu 290 tutuklunun bugün tek taraflı olarak salıverildiği belirtildi.

Salıverilme işlemine, Ulusal Mahkum İşleri Komitesinin talebi üzerine ICRC ve Birleşmiş Milletler'in (BM) olanak tanıdığı ifade edildi.
Açıklamada, ICRC'nin serbest bırakılan tutukluların ulaşım giderleri ve seyahatleri sırasındaki diğer masraflarının karşılanması için para yardımı yaptığı ve salıverilen çocukların karşılanması için de aileleriyle irtibata geçtiği kaydedildi.

ICRC Yemen Heyeti Başkanı Franz Rauchenstein, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çatışmanın tarafları talepte bulunduğunda, tutukluların salıverilmesinde tarafsız bir kolaylaştırıcı (arabulucu) olarak hareket etmeye her zaman hazırız. Bu operasyonun diğer salıverilmelere kapı açacağını ve sevdiklerine yeniden kavuşmayı bekleyen aileleri rahatlatacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

ICRC Yemen Delegasyonu Koruma Bölümü Başkanı Robert Zimmerman ise "Endişeleri dinlemek, aileleriyle temas halinde olduklarından emin olmak ve gerektiğinde dosyalarını takip etmek için gerekli bilgileri toplamak için tüm tutuklularla bire bir görüşmeler yaptık." diye konuştu.

BM'den taraflara çağrı

Öte yandan, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths de yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin tutukluları tek taraflı olarak serbest bırakmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Griffiths, tüm taraflara çağrıda bulunarak, serbest bırakılan tutukluların evlerine güvenli şekilde geri dönmelerini sağlamaya davet etti.
Stockholm Anlaşması'na göre, Husilerin attığı adımın çatışmalara bağlı olarak tutulan diğer tutukluların mübadelesinin önünü açmasını dileyen Griffiths, daha önce Yemen hükümetinin de çocukları serbest bıraktığını anımsattı.

Özel Temsilci Griffiths, Yemenli taraflardan birlikte çalışıp diğer tutukluların salıverilmesini isteyerek, "Tarafları en yakın fırsatta buluşmaya ve Stockholm Anlaşması'ndaki taahhütlerine göre gelecekteki takas müzakerelerini sürdürmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.
BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesi ve esir ile tutukluların takas edilmesi gibi maddelerin yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı.

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